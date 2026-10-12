Thứ Apple cần nhất sau iPhone Duo

Apple chuẩn bị công bố chiến lược nhà thông minh mới vào ngày 13/10. Đây được xem là mảnh ghép lớn nhất còn thiếu trong hệ sinh thái sản phẩm của hãng. Trọng tâm lần này xoay quanh màn hình thông minh, Apple TV và HomePod mini thế hệ mới.

"Cuối cùng, Apple đã sẵn sàng công bố chiến lược mới về nhà thông minh nhằm lấp đầy khoảng trống lớn trong hệ sinh thái", nhà phân tích Mark Gurman từ Bloomberg chia sẻ trong bản tin Power On mới nhất.

Trọng tâm mới của hệ sinh thái

Dù sở hữu hàng tỷ iPhone, loa và phần cứng nói chung, Apple chưa thể tạo dựng vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực nhà thông minh. Đợt ra mắt lần này được kỳ vọng mang đến làn gió mới khi Táo khuyết không chỉ cung cấp phần mềm, mà còn trực tiếp hoàn thiện hệ sinh thái phần cứng với loạt thiết bị hoạt động đồng bộ.

Theo ông Gurman, tâm điểm của hệ thống là trung tâm điều khiển nhà thông minh. Nhiều khả năng mang tên HomeView, sản phẩm tích hợp màn hình cảm ứng, chip xử lý A18, hầu hết tương tác xoay quanh trợ lý Siri AI.

Dựa trên tin đồn, HomeView có 2 phiên bản. Mẫu để bàn tích hợp chân đế kim loại, 4 tùy chọn màu gồm xám, bạc, ánh sao và hồng. Trong khi đó, bản treo tường chỉ có màu xám không gian và bạc, sở hữu đế phẳng, hình vuông áp sát vào tường.

Tên gọi HomeView phản ánh rõ cách tương tác, khi người dùng chủ yếu quan sát thông tin trên màn hình và điều khiển bằng giọng nói. Một số tin đồn gọi tên HomePad, song chữ "Pad" dễ liên tưởng đến trải nghiệm tương tác trực tiếp như iPad.

Ảnh dựng của Apple HomeView dựa trên tin đồn. Ảnh: MacRumors.

Trước đó, trang tin MacRumors phát hiện tên HomeView trong hồ sơ đăng ký thương hiệu của một công ty vỏ bọc vào tháng 9/2024. Không giống nhiều sản phẩm khác, HomeView chỉ cài sẵn một số ứng dụng nhất định, không có App Store.

Cùng với HomeView, Apple dự kiến nâng cấp 2 sản phẩm quen thuộc. Đầu tiên, HomePod mini sẽ trang bị chip S10 mới, giúp mở rộng khả năng điều khiển giọng nói, phát nhạc và liên lạc trong nhà, dù HomeView được cho sẽ có chất lượng âm thanh tốt hơn. Thiết bị còn có bảng màu mới gồm hồng, trắng, xanh lá, xanh dương và xanh đen.

Tiếp theo, phiên bản mới của Apple TV 4K sẽ trang bị chip A19. Theo Gurman, Apple đã thử nghiệm hệ thống micro tích hợp trên thân máy, hỗ trợ ra lệnh trực tiếp cho Siri mà không cần nói vào remote hay HomePod. Bản thân remote cũng được cải tiến với loa ngoài, giúp tìm kiếm dễ hơn khi bị thất lạc giữa các khe đệm sofa.

Sau khi ra mắt vào 13/10, Apple dự kiến bán HomePod mini và Apple TV ngày 30/10, trong khi HomeView có thể lên kệ vào giữa tháng 11.

Chiến lược hợp tác mới

Hoạt động cùng HomeView gồm loạt phụ kiện từ bên thứ ba, có thể điều khiển qua ứng dụng Home, Siri và thiết bị Apple khác.

Quan trọng hơn, Apple không còn phó mặc thị trường cho các nhà sản xuất độc lập. Trước đó, Bloomberg đưa tin Táo khuyết đã hợp tác với LG Electronics để thiết kế và sản xuất chuông cửa thông minh, bộ điều nhiệt, khóa cửa, cảm biến nhiệt độ cùng camera.

Bên cạnh đó, Apple cũng làm việc với Schneider Electric cho loạt phụ kiện liên quan đến năng lượng tại châu Âu. Các sản phẩm mới tạo thành hệ sinh thái nhà thông minh cơ bản, mang tên Apple Home Collection.

Loa thông minh HomePod mini được trưng bày tại cửa hàng Apple. Ảnh: Bloomberg.

"Thay vì chờ nhiều năm để các nhà sản xuất bên thứ ba lấp đầy khoảng trống, Apple đã tạo ra toàn bộ hệ thống ngay từ đầu, tuy sản phẩm LG có thể đến cuối năm nay mới lên kệ", Gurman nhấn mạnh.

Thỏa thuận với LG cũng giúp Apple giải quyết bài toán lớn về giá thành. Trong khi Táo khuyết định hướng về tính năng, chức năng và trải nghiệm tổng thể, việc sản xuất, hỗ trợ và gánh vác phần lớn chi phí sẽ do LG đảm nhiệm.

Mô hình này hứa hẹn giúp phụ kiện đến tay người dùng với giá phải chăng hơn. Thay vì tự sản xuất để tìm kiếm biên lợi nhuận 40-50%, hãng có thể cung cấp sản phẩm giá tốt, vẫn kiểm soát trải nghiệm sử dụng khi để LG chịu phần lớn trách nhiệm.

Áp lực từ làn sóng AI

Gurman còn đề cập 2 yếu tố khác giúp Apple tự tin bước vào thị trường nhà thông minh, xoay quanh Siri AI và các giao thức kết nối mới. Trên thực tế, nỗ lực đầu tiên của hãng diễn ra năm 2014 với HomeKit, sau đó là ứng dụng Home vào 2016. Dù vậy, yêu cầu kỹ thuật khắt khe khiến lượng phụ kiện tương thích rất hạn chế.

Bản thân Apple không tự phát triển nhiều phụ kiện cho hệ sinh thái. Nỗ lực lớn nhất là loa HomePod không thành công như kỳ vọng, trong khi trợ lý Siri khi đó lại thiếu độ tin cậy, ổn định. Điều đó khiến người dùng chưa đủ thuyết phục để chọn HomeKit.

"Ngược lại, Amazon và Google chọn hướng đi khác, khi liên tục ra mắt camera an ninh, chuông cửa, loa thông minh (như Echo và Nest), màn hình thông minh cùng nhiều thiết bị khác, tất cả chạy trên trợ lý ảo có năng lực vượt trội.

Họ cũng tích cực hợp tác với các nhà sản xuất phụ kiện, giúp phát triển hệ sinh thái với hàng chục nghìn sản phẩm bên thứ ba", nhà phân tích từ Bloomberg chia sẻ.

Apple TV 4K và remote. Ảnh: Bloomberg.

Thời điểm đó, vấn đề không tác động lớn đến tài chính nên Apple chưa đủ động lực thay đổi. Tuy nhiên, sự bùng nổ của AI đặt hệ sinh thái của công ty trước rủi ro. Nếu đối thủ tung ra sản phẩm AI đột phá, người dùng hoàn toàn có thể rời bỏ nền tảng của Apple. Mối đe dọa này buộc công ty hành động để bảo vệ thị phần.

Siri AI cùng các tiêu chuẩn kỹ thuật mới giúp chiến lược của Apple trở nên khả thi. Phiên bản trợ lý mới có khả năng hiểu rõ ngữ cảnh và thực hiện chính xác mệnh lệnh. Bên cạnh đó, tiêu chuẩn Matter và Thread giúp thiết bị mới dễ dàng tương thích với phụ kiện sẵn có, vốn từng là điểm yếu của HomeKit.

Đối với Apple, thành công trong lĩnh vực nhà thông minh không nhất thiết phải vượt qua Amazon hay Google, hoặc biến chuông cửa trở thành "gà đẻ trứng vàng mới". Theo Gurman, điều quan trọng là biến nhà thông minh trở thành mắt xích quan trọng với hệ sinh thái, mang đến lý do để người dùng iPhone mua thêm sản phẩm và tiếp tục gắn bó với thương hiệu.

"Nếu có thể thuyết phục hàng triệu gia đình sử dụng HomeView, loa hay phụ kiện mới, Apple sẽ thu hẹp một trong những khoảng trống lớn nhất còn lại của hệ sinh thái", cây viết từ Bloomberg khẳng định.