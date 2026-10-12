Pháp công bố UAV tấn công tự động tầm xa 2.000km

UAV tấn công tự động tầm xa IRIFI

IRIFI được phóng từ bệ cơ động và có thể tự thực hiện nhiệm vụ sau khi rời bệ, trong phạm vi mục tiêu, đường bay cùng các giới hạn do con người xác lập trước.

Quyết định lựa chọn mục tiêu và khai hỏa vẫn thuộc thẩm quyền của chỉ huy.

Theo Harmattan AI, hệ thống sử dụng cảm biến, năng lực xử lý và phương thức dẫn đường đa nguồn tích hợp trên phương tiện, giúp giảm phụ thuộc vào kết nối liên tục với sở chỉ huy.

Khi tiếp cận mục tiêu, IRIFI sử dụng hệ thống dẫn đường quang học để đánh trúng mục tiêu đã được con người phê duyệt.

Nhà phát triển cho biết phương tiện có thể tiếp tục nhiệm vụ khi liên lạc bị gây nhiễu hoặc giả mạo và tín hiệu định vị vệ tinh GNSS bị suy giảm.

Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa IRIFI hoàn toàn miễn nhiễm trước mọi biện pháp tác chiến điện tử hoặc phòng không của đối phương.

IRIFI được thiết kế bay thấp để giảm khả năng bị radar phát hiện và có độ chính xác ở cấp mét theo tuyên bố của nhà sản xuất.

Các thông số quan trọng như tốc độ, kích thước, khối lượng đầu đạn và giá thành hiện chưa được công bố.

Trí tuệ nhân tạo được sử dụng để xử lý ảnh vệ tinh, hỗ trợ lập kế hoạch nhiệm vụ và điều phối nhiều phương tiện.

Harmattan AI cho biết, một chỉ huy có thể tổ chức hàng chục đòn tấn công tự động, trong khi quyền phê duyệt mục tiêu và sử dụng vũ lực vẫn do con người nắm giữ.

Nhà sản xuất cho biết, IRIFI ở khoảng giữa UAV tự sát giá rẻ, dễ sản xuất hàng loạt và tên lửa hành trình có độ chính xác, khả năng sống sót cao nhưng đắt đỏ.

Hệ thống có thể được sử dụng để tấn công các mục tiêu ở chiều sâu chiến dịch như sở chỉ huy, sân bay, cơ sở hậu cần, kho tàng và hạ tầng quân sự.

Ngày 7-10, Harmattan AI và Morocco ký thư bày tỏ ý định về việc mua sắm, đồng phát triển và sản xuất IRIFI tại quốc gia Bắc Phi này.

Kế hoạch bao gồm xây dựng năng lực chế tạo các thành phần công nghệ quan trọng với sự tham gia của nhân lực địa phương.

Theo Defence Security Asia