Nhật Bản: Hàng triệu tài khoản Times Car bị ảnh hưởng do rò rỉ dữ liệu

Park24 là đơn vị vận hành Times Car tại Nhật Bản. Ảnh: PARK24

Theo báo The Japan Times ngày 12-10, vụ truy cập trái phép vào hệ thống dịch vụ cho thuê ô tô tự lái theo giờ Times Car được phát hiện sáng 25-9. Đến 7 giờ 25 ngày 26-9, công ty đã chặn đường truy cập trái phép.

Theo xác nhận của đơn vị vận hành, dữ liệu bị rò rỉ bao gồm hình ảnh giấy phép lái xe, giấy tờ xác minh địa chỉ cư trú như hóa đơn tiện ích, thẻ sinh viên đối với gói dịch vụ dành cho sinh viên và giấy tờ xác minh quan hệ gia đình đối với gói dịch vụ dành cho gia đình.

Lo ngại thông tin cá nhân bị lợi dụng để mạo danh hoặc lừa đảo, người dân đã liên hệ các đồn cảnh sát và trung tâm cấp giấy phép lái xe trên cả nước để được tư vấn về thủ tục cấp lại. Tuy nhiên, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản (NPA) cảnh báo việc này khó ngăn chặn hiệu quả nguy cơ phạm tội, do ngày sinh và địa chỉ vẫn có thể bị lộ.

Giấy phép mới chủ yếu thay đổi ảnh chân dung và chữ số cuối trong dãy số gồm 12 chữ số. NPA ưu tiên ngăn chặn việc sử dụng dữ liệu bị đánh cắp để mở tài khoản tài chính hoặc đăng ký thẻ tín dụng gian lận.

Trước các vụ truy cập trái phép và rò rỉ dữ liệu liên tiếp, người đứng đầu NPA Yoshinobu Kusunoki cam kết tăng cường trấn áp, ngăn chặn tội phạm mạng, đồng thời kêu gọi doanh nghiệp thực hiện các biện pháp an ninh cơ bản. Ông khuyến cáo người dân dùng ứng dụng chống lừa đảo, cập nhật mật khẩu thường xuyên và không mở email không rõ nguồn gốc.