Điều hòa di động có thực sự đáng tiền? 5 ưu điểm và những hạn chế cần biết

Điều hòa di động là gì?

Điều hòa di động là thiết bị làm mát dạng nguyên khối, thường được trang bị bánh xe để dễ dàng di chuyển giữa các vị trí. Khác với điều hòa treo tường, sản phẩm không cần lắp dàn nóng riêng bên ngoài, đồng thời hạn chế việc khoan tường hay thi công đường ống phức tạp.

Về nguyên lý hoạt động, thiết bị vẫn sử dụng hệ thống làm lạnh để giảm nhiệt độ không khí. Điểm cần lưu ý là máy phải đưa khí nóng ra ngoài thông qua ống thoát khí, thường được bố trí tại cửa sổ hoặc vị trí thông gió phù hợp. Vì vậy, dù mang tên điều hòa di động, sản phẩm vẫn cần một phương án thoát khí nóng để hoạt động hiệu quả.

5 ưu điểm khiến điều hòa di động đáng cân nhắc

Không cần lắp đặt cố định phức tạp

Đây là lợi thế nổi bật nhất của điều hòa di động. Người dùng không phải lắp dàn nóng bên ngoài, khoan tường hay thi công hệ thống ống đồng như với điều hòa treo tường. Sau khi bố trí ống thoát khí nóng đúng cách, bạn có thể kết nối nguồn điện và sử dụng máy.

Điều này đặc biệt hữu ích với người thuê nhà, ở phòng trọ hoặc những không gian không được phép thay đổi kết cấu.

Dễ dàng di chuyển giữa các phòng

Nhờ thiết kế dạng đứng và bánh xe, điều hòa di động có thể được chuyển đến vị trí cần làm mát. Ban ngày, bạn có thể đặt máy tại góc làm việc; buổi tối, thiết bị có thể được đưa vào phòng ngủ nếu không gian và cách bố trí cho phép.

Đây là lựa chọn đáng cân nhắc với người không muốn lắp nhiều máy lạnh cho nhiều phòng, nhưng cần lưu ý rằng việc di chuyển máy còn phụ thuộc vào đường đi và vị trí bố trí ống thoát khí.

Điều hòa di động dễ dàng di chuyển linh hoạt giữa các phòng

Làm mát thực sự, không chỉ tạo gió

Khác với quạt thông thường chỉ tạo luồng gió, điều hòa di động sử dụng hệ thống làm lạnh để giảm nhiệt độ không khí. Nhờ đó, thiết bị có thể mang lại cảm giác mát rõ rệt hơn trong không gian phù hợp.

Tuy nhiên, hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào công suất máy, diện tích phòng, độ kín của không gian và cách lắp ống thoát khí. Không nên mặc định mọi mẫu điều hòa di động đều đủ sức làm mát một căn phòng rộng.

Tích hợp nhiều chế độ tiện ích

Tùy từng model, thiết bị có thể có chế độ quạt, hút ẩm, hẹn giờ, điều chỉnh tốc độ gió, điều khiển từ xa hoặc chế độ ngủ ban đêm. Những tính năng này giúp người dùng chủ động hơn khi sử dụng.

Chẳng hạn, chế độ hút ẩm có thể hữu ích trong những ngày thời tiết ẩm ướt. Dù vậy, không phải mẫu máy nào cũng có đầy đủ các tính năng trên, vì thế bạn nên kiểm tra thông số trước khi mua.

Tiết kiệm công lắp đặt, thuận tiện khi chuyển nhà

Do không cần thi công hệ thống điều hòa cố định, người mua có thể giảm bớt chi phí lắp đặt ban đầu. Khi chuyển nhà, thiết bị cũng dễ mang theo hơn so với hệ thống treo tường phải tháo dỡ.

Tuy nhiên, chi phí mua máy và tiền điện khi sử dụng vẫn cần được tính đến. Giá mua ban đầu thấp hơn chưa chắc đồng nghĩa với chi phí sử dụng lâu dài thấp hơn.

Có nên mua điều hòa di động không?

Câu trả lời phụ thuộc vào nhu cầu thực tế của bạn. Điều hòa di động phù hợp với người thuê nhà, ở phòng trọ, phòng nhỏ hoặc những nơi khó lắp điều hòa treo tường. Sản phẩm cũng đáng cân nhắc nếu bạn cần một thiết bị có thể thay đổi vị trí sử dụng.

Ngược lại, nếu muốn làm mát thường xuyên trong thời gian dài, ưu tiên không gian yên tĩnh hoặc cần làm mát phòng rộng, bạn nên cân nhắc kỹ trước khi mua. Máy vẫn cần ống thoát khí nóng; nếu bố trí không đúng cách, khí nóng có thể quay trở lại phòng, làm giảm hiệu quả làm mát. Bạn cũng nên kiểm tra độ ồn, công suất, mức tiêu thụ điện và yêu cầu thoát nước của từng model.

Trước khi chốt đơn, hãy đo diện tích phòng, kiểm tra vị trí đặt máy và khả năng đưa ống thoát khí ra ngoài. Đồng thời, so sánh giá mua, chi phí vận hành và nhu cầu sử dụng với phương án điều hòa treo tường để chọn thiết bị phù hợp.