AI thay đổi cách doanh nghiệp vận hành, ra quyết định

Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh Trần Trọng Tuyên phát biểu tại hội nghị.

Điều này đặt ra một yêu cầu mới đối với giáo dục đại học không chỉ đào tạo những gì nhà trường đang có, mà cần nhận diện và chuẩn bị những năng lực mà nền kinh tế sẽ cần trong tương lai. Đây là những vấn đề được quan tâm tại Hội nghị Cộng đồng học thuật SAP Việt Nam 2026 (SAP Academic Community Conference Vietnam 2026) do Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) phối hợp cùng SAP Việt Nam và một số đơn vị tổ chức, ngày 12/10.

Theo các chuyên gia, từ ERP - Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp truyền thống, doanh nghiệp đang từng bước tiến tới mô hình Autonomous Enterprise - doanh nghiệp tự vận hành, nơi dữ liệu được kết nối, AI đáng tin cậy và các quy trình nghiệp vụ phối hợp chặt chẽ, góp phần nâng cao chất lượng ra quyết định, tự động hóa các công việc thường nhật và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Do đó, cần một hành động cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác đa phương: Nhà nước kiến tạo chính sách và môi trường phát triển; doanh nghiệp đưa những thay đổi của công nghệ, mô hình kinh doanh và nhu cầu nhân lực vào cuộc đối thoại; trường đại học chuyển hóa những yêu cầu đó thành năng lực đào tạo và nghiên cứu. Trên tinh thần này, hợp tác ba nhà bằng hoạt động cụ thể trong đào tạo, phát triển giảng viên và kết nối doanh nghiệp.

PGS.TS Bùi Quang Hùng, Giám đốc UEH tại hội nghị.

Các chuyên gia cho rằng, Hội nghị Cộng đồng Học thuật SAP Việt Nam, góp phần đưa định hướng của Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; cùng Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, đến gần hơn với những hoạt động cụ thể trong giáo dục đại học và phát triển nguồn nhân lực số.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Quang Hùng, Giám đốc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, trong kỷ nguyên AI thì câu hỏi của đại học không còn chỉ là đào tạo những gì, mà phải là nền kinh tế và xã hội sẽ cần những năng lực gì trong 5-10 năm tới. Điều này đòi hỏi Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp không thể đi trên ba con đường riêng biệt. Trong đó, đại học cần trở thành nơi kết nối chính sách, tri thức, công nghệ và thực tiễn để cùng kiến tạo nguồn nhân lực cho tương lai.

“Với vai trò của một đại học đa ngành, đa lĩnh vực và định hướng đổi mới sáng tạo, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh xác định đại học không chỉ là nơi đào tạo và nghiên cứu, mà cần chủ động trở thành cầu nối giữa chính sách, tri thức, công nghệ và thị trường. Đồng thời, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cùng cơ quan quản lý và doanh nghiệp nhận diện những năng lực mới mà nền kinh tế cần và chuyển hóa thành chương trình đào tạo, trải nghiệm học tập, nghiên cứu và cơ hội nghề nghiệp cho người học,” Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hùng nhấn mạnh.

Các chuyên gia, doanh nghiệp tham gia phiên tọa đàm tại hội nghị.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đã kết thỏa thuận hợp tác với SAP, đồng thời ký kết biên bản ghi nhớ với các doanh nghiệp, hướng đến mở rộng sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình phát triển người học thông qua hoạt động đào tạo thực tiễn, chuyên gia doanh nghiệp, thực tập, học bổng, dự án và cơ hội nghề nghiệp.

Bên cạnh đó, chuỗi Train-the-Trainer do đội ngũ chuyên gia SAP và giảng viên trong, ngoài nước hướng dẫn tập trung định hướng chính sách - hợp tác doanh nghiệp - phát triển giảng viên - đổi mới lớp học - kết nối sinh viên với thị trường lao động, góp phần hình thành một hệ sinh thái hợp tác có khả năng chuyển những thay đổi của công nghệ thành những thay đổi thực chất trong giáo dục và phát triển nguồn nhân lực.

Đây là sự chuyển dịch từ “học về doanh nghiệp” sang “học thông qua trải nghiệm vận hành doanh nghiệp”, giúp người học phát triển tư duy hệ thống, năng lực dữ liệu, công nghệ và ra quyết định trong môi trường số.

Về phía cơ quan quản lý nhà nước, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh Trần Trọng Tuyên cho biết, những yêu cầu về tăng trưởng kinh tế, quản trị đô thị, chất lượng dịch vụ công và năng lực cạnh tranh đòi hỏi Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ cần đội ngũ chuyên gia về AI, dữ liệu và công nghệ số, mà còn cần nguồn nhân lực ở mọi lĩnh vực có khả năng ứng dụng công nghệ, khai thác dữ liệu, đổi mới quy trình và thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của môi trường làm việc. Ngoài đào tạo, thành phố chú trọng hoàn thiện cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài, tạo điều kiện thuận lợi để các chuyên gia khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phát huy năng lực.

Đại diện UEH và các doanh nghiệp ký kết MOU tại hội nghị. Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN

Theo ông Tuyên, các chính sách đang được triển khai hướng đến cả khu vực công và khu vực tư, với những giải pháp về thu nhập, hỗ trợ ban đầu và môi trường nghiên cứu, làm việc. Đây là những bước đi nhằm xây dựng môi trường thuận lợi để thu hút nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng lực làm chủ công nghệ và tạo ra các sản phẩm, giải pháp có giá trị thực tiễn cho Thành phố.