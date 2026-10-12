Chuyển tiền trên app ngân hàng: Cẩn trọng với bảo hiểm ngoài ý muốn

Các ứng dụng ngân hàng ngày càng tích hợp nhiều tiện ích, trong đó có dịch vụ bảo hiểm. Tuy nhiên, khi thực hiện giao dịch, khách hàng có thể bỏ qua thông tin về sản phẩm bảo hiểm, phí tham gia hoặc điều kiện đăng ký nếu chỉ tập trung vào thao tác chuyển tiền, thanh toán.

Khách hàng khi giao dịch trên app ngân hàng cần kiểm tra kỹ thông tin về bảo hiểm khi cần thiết. Ảnh: Phương Vi

Để tránh phát sinh giao dịch ngoài ý muốn, người dùng nên đọc kỹ nội dung hiển thị trước khi xác nhận, nhất là những mục liên quan đến bảo hiểm, phí dịch vụ và đăng ký sản phẩm. Cần kiểm tra xem ô lựa chọn đã được đánh dấu hay chưa, số tiền phải thanh toán và thông tin về đơn vị cung cấp dịch vụ.

Nếu không có nhu cầu, khách hàng không nên chọn đăng ký bảo hiểm chỉ để hoàn tất giao dịch nhanh hơn. Mã OTP, mật khẩu hoặc thao tác xác thực cũng cần được sử dụng đúng mục đích, không cung cấp cho người khác.

Theo Luật Kinh doanh bảo hiểm, việc cung cấp sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng phải tuân thủ quy định pháp luật. Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm công khai thông tin sản phẩm, bao gồm quy tắc, điều khoản và biểu phí để khách hàng tìm hiểu trước khi tham gia.

Vì vậy, người dùng nên chủ động đọc các thông tin về quyền lợi bảo hiểm, phạm vi bảo vệ, thời hạn hợp đồng, mức phí và điều kiện chấm dứt hợp đồng. Không nên chỉ căn cứ vào tên gọi sản phẩm hoặc lời giới thiệu ngắn trên ứng dụng để quyết định.

Nếu phát hiện đã đăng ký bảo hiểm mà không có nhu cầu, khách hàng nên thực hiện các bước sau:

· Kiểm tra giao dịch: Xem lại lịch sử thanh toán, tin nhắn xác nhận, thư điện tử hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm để xác định sản phẩm, mức phí và thời điểm đăng ký.

· Liên hệ ngân hàng: Đề nghị kiểm tra quá trình giao dịch trên ứng dụng, cách thức xác nhận và thông tin liên quan đến khoản tiền đã thanh toán.

· Liên hệ doanh nghiệp bảo hiểm: Yêu cầu cung cấp hồ sơ đăng ký, hợp đồng, bằng chứng đồng ý tham gia và hướng dẫn thủ tục hủy nếu đủ điều kiện.

· Lưu lại bằng chứng: Chụp màn hình, giữ thông báo giao dịch, mã tham chiếu và nội dung trao đổi để phục vụ việc khiếu nại khi cần thiết.

Trong trường hợp không được giải quyết thỏa đáng, người dùng có thể gửi khiếu nại bằng văn bản đến ngân hàng và doanh nghiệp bảo hiểm, đồng thời đề nghị cơ quan quản lý có thẩm quyền hướng dẫn xử lý.

Sử dụng ứng dụng ngân hàng giúp giao dịch thuận tiện hơn, nhưng khách hàng vẫn cần dành thời gian kiểm tra nội dung trước khi xác nhận. Đọc kỹ thông tin, chỉ đăng ký sản phẩm khi có nhu cầu và lưu giữ bằng chứng giao dịch là những cách thiết thực để hạn chế rủi ro mua bảo hiểm ngoài ý muốn.