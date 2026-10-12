Drone Ukraine đánh sập trung tâm dữ liệu của 'Google nước Nga'

Theo truyền thông Nga, trung tâm dữ liệu của Yandex tại Vladimir phải tạm dừng hoạt động và gây gián đoạn diện rộng đối với hơn 80 dịch vụ, bao gồm các nền tảng số và công cụ AI.

Đây là vụ tấn công thứ ba vào hạ tầng máy chủ Yandex trong 4 ngày. Trước đó, các mục tiêu nằm ở khu vực Ryazan và Kaluga.

Drone Ukraine tấn công một trong số các trung tâm dữ liệu của Yandex. Ảnh: Telegram

Cụ thể, ngày 8/10, drone Ukraine tấn công một trung tâm dữ liệu Yandex tại Sasovo (Ryazan), gây cháy và buộc đóng cửa hoàn toàn, vô hiệu hóa hạ tầng máy chủ sử dụng bởi đường sắt Nga (RZhD), nhà mạng MegaFon và một số hãng tin.

Một ngày sau, ngày 9/10, drone lại nhằm vào một trung tâm khác của Yandex ở Kaluga, phía tây nam Moscow. Yandex xác nhận nhiều modun phần cứng bị vô hiệu hóa.

Trung tâm Vladimir được thiết kế để chứa tối đa 2.880 rack máy chủ, đại diện cho một trong những trung tâm xử lý quan trọng của Yandex.

Sau các vụ nổ, Yandex xác nhận hoạt động tại trung tâm dữ liệu Vladimir bị tạm dừng. Sự cố ảnh hưởng đến hàng loạt ứng dụng tiêu dùng, bao gồm trợ lý giọng nói Alice, Yandex Music, công cụ họp video Telemost, Yandex Smart Home.

Các hệ thống doanh nghiệp lưu trữ trên Yandex Cloud cũng bị gián đoạn hoạt động tính toán, lưu trữ, quản lý cơ sở dữ liệu, bao gồm Compute Cloud, Object Storage, Managed Kubernetes, PostgreSQL và ClickHouse. Ngoài ra còn có các công cụ lập trình và giao diện AI như YandexGPT API, SpeechKit và Vision OCR.

Sự cố vượt ra ngoài các ứng dụng nòng cốt của Yandex và ảnh hưởng đến các nền tảng thương mại bên thứ ba tại Nga và những nước láng giềng. Người dùng báo cáo kết nối thất bại khi truy cập ứng dụng ngân hàng, gọi xe, bán lẻ.

Theo lãnh đạo thành phố Vladimir, các cuộc tấn công bằng drone đã gây thiệt hại đến các trạm biến áp địa phương, “hạ gục” lưới điện thành phố. Đến sáng cùng ngày, khoảng 80% dịch vụ điện tại các khu vực bị ảnh hưởng đã được khôi phục.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố hệ thống phòng không đã chặn đứng 479 drone Ukraine tại 16 khu vực, bao gồm Vladimir, Belgorod, Bryansk, Kursk và Rostov.

Các chuyên gia quân sự Ukraine lưu ý việc ngăn chặn có hệ thống các trung tâm dữ liệu doanh nghiệp và mạng lưới truyền thông sẽ làm rối loạn dịch vụ hậu cần, quản trị doanh nghiệp và suy giảm khả năng chỉ huy kỹ thuật số của Nga.

(Theo kyivpost)