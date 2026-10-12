Cần Thơ phổ cập kỹ năng số đến người dân

Tại xã Long Phú, Trung tâm Phục vụ hành chính công đã xây dựng mô hình ứng dụng trí tuệ nhân tạo như một trợ lý số hỗ trợ người dân tra cứu, tìm hiểu và thực hiện thủ tục hành chính ngay tại Trung tâm.

Chiến dịch “60 ngày ra quân đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người dân kỹ năng số, sử dụng các dịch vụ số”.

Mô hình xuất phát từ nhu cầu thực tế khi nhiều người dân đến giao dịch trước hết cần được hướng dẫn về thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết, lệ phí và quy trình thực hiện.

Hệ thống được thiết kế theo hướng dễ sử dụng, người dân không cần cài đặt ứng dụng, không phải đăng ký tài khoản và không bắt buộc biết sử dụng máy tính. Người dân có thể đặt câu hỏi bằng giọng nói; hệ thống tiếp nhận, phân tích nội dung, trả lời bằng giọng nói và đồng thời hiển thị thông tin trên màn hình.

Tại xã Trường Long, Hợp tác xã Vườn cây ăn trái Trường Khương A chia sẻ mô hình ứng dụng thiết bị bay không người lái trong phun thuốc bảo vệ thực vật trên cây sầu riêng. Hợp tác xã hiện có khoảng 30ha sầu riêng và 15ha vú sữa; việc ứng dụng thiết bị bay được xác định là một bước chuyển trong quá trình đưa khoa học - công nghệ và chuyển đổi số vào sản xuất.

Qua thực tế triển khai, thiết bị bay không người lái giúp giảm thời gian, nhân công và chi phí sản xuất; nâng cao hiệu quả chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh; giảm việc người lao động tiếp xúc trực tiếp với thuốc bảo vệ thực vật và góp phần kiểm soát lượng thuốc sử dụng, hạn chế tác động đến môi trường.

Đối với ngành Y tế, Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID được xác định là một nội dung quan trọng trong thực hiện Đề án 06 và chuyển đổi số y tế, hướng đến mục tiêu lấy người dân làm trung tâm, dữ liệu làm nền tảng. Qua VNeID, người dân từng bước có thể theo dõi thông tin sức khỏe, sử dụng dữ liệu định danh và thẻ bảo hiểm y tế điện tử khi khám, chữa bệnh, qua đó giảm giấy tờ và thời gian thực hiện thủ tục.

Toàn ngành đã tích hợp trên 1,2 triệu Sổ sức khỏe điện tử, tương đương khoảng 29% tổng dân số theo dữ liệu Công an thành phố và trên 37% tính trên quy mô 3,2 triệu người đã định danh điện tử mức 2. 100% cơ sở khám, chữa bệnh và trạm y tế đã bố trí cán bộ hỗ trợ người dân tại khu vực tiếp nhận.

Lãnh đạo UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương xử lý những điểm nghẽn về hạ tầng, dữ liệu và nhân lực; nâng cao chất lượng phục vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã, đặc biệt tập trung tháo gỡ vướng mắc trong thủ tục đất đai, hạn chế tình trạng người dân phải đi lại nhiều lần.