Dấu hiệu iPhone 18 Pro bị lu mờ, iPhone Duo sắp tạo 'cú nổ lớn' chưa từng thấy?

Những khách hàng sẵn sàng chi số tiền lớn để mua iPhone cao cấp có thể đang trì hoãn quyết định xuống tiền, chờ đợi mẫu điện thoại đắt đỏ và đột phá hơn của Apple.

Nếu nhận định này chính xác, iPhone Duo màn hình gập có thể trở thành nhân tố làm thay đổi cục diện kinh doanh iPhone trong năm 2026.

iPhone Duo màn hình gập có thể trở thành nhân tố làm thay đổi cục diện kinh doanh iPhone trong năm 2026. Ảnh: Eric Zeman/ PCmag

Nhu cầu iPhone 18 Pro suy yếu không phải điều bất ngờ

Nhu cầu dành cho iPhone 18 Pro được cho là thấp hơn đáng kể so với năm ngoái và nhiều người nhanh chóng quy trách nhiệm cho chính sách tăng giá của Apple.

Xu hướng này bắt đầu bộc lộ không lâu sau khi chương trình đặt hàng trước các mẫu iPhone mới mở màn, trong khi thời gian chờ giao hàng vẫn tương đối ngắn.

Một báo cáo gần đây cho biết Apple đã cắt giảm 15% đơn đặt hàng linh kiện do nhu cầu không cao. Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là dấu hiệu củng cố những nhận định trước đó về sức mua không như kỳ vọng của dòng iPhone 18 Pro.

Diễn biến trên cũng không khiến những người theo dõi thị trường smartphone bất ngờ.

Hồi tháng 8, hãng nghiên cứu thị trường IDC dự báo lượng smartphone xuất xưởng trên toàn cầu trong năm 2026 sẽ giảm 16,7% so với năm trước, chủ yếu do tình trạng thiếu hụt bộ nhớ và giá thiết bị tăng cao.

Trái ngược với đà suy giảm về sản lượng, giá bán trung bình của smartphone được dự báo tăng 27,6%, lên 581 USD.

Báo cáo của IDC có hai điểm đáng chú ý. Thứ nhất, lượng thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS xuất xưởng được dự báo chỉ giảm 1,3%.

Nhờ khả năng chống chịu tốt hơn thị trường chung, Apple có thể đạt thị phần kỷ lục 23,6%.

Thứ hai, điện thoại màn hình gập được dự báo là phân khúc duy nhất tăng trưởng trong năm 2026.

Lượng thiết bị xuất xưởng thuộc nhóm này có thể tăng 12,6%, đạt 22,9 triệu chiếc.

Đà tăng trưởng dự kiến tiếp tục trong năm 2027, với mức tăng 18%, tương đương khoảng 27 triệu chiếc.

Bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max chưa tạo được doanh số bùng nổ. Ảnh: PhoneArena

IDC cũng dự báo Apple sẽ chiếm 31% lượng smartphone màn hình gập xuất xưởng trong năm 2026 và nâng tỷ lệ này lên 40% vào năm sau.

Đặt những con số trên trong bối cảnh hiện tại, sức mua kém sôi động của iPhone 18 Pro trở nên dễ hiểu hơn.

Những người muốn sở hữu chiếc iPhone cao cấp, đắt tiền và hấp dẫn nhất có thể không muốn mua một sản phẩm chỉ cải tiến nhẹ so với thế hệ trước.

Thay vào đó, họ có thể chờ thêm vài tuần để lựa chọn một thiết bị thực sự khác biệt: iPhone Duo, mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple.

Người mua iPhone 18 Pro có thể đang chờ iPhone Duo

Mặc dù giá smartphone ngày càng tăng đang gây áp lực lên toàn thị trường, nhóm khách hàng mua iPhone Pro có thể ít bị ảnh hưởng hơn so với những người sử dụng điện thoại phổ thông.

Việc giá một chiếc điện thoại 500 USD tăng thêm 100 USD rõ ràng tạo ra áp lực đáng kể đối với người mua.

Trong khi đó, mức tăng tương tự trên một thiết bị có giá 1.100 USD có thể không phải trở ngại quá lớn đối với nhóm khách hàng vốn đã quen chi tiêu mạnh tay cho công nghệ.

Thậm chí, có một bộ phận người dùng luôn muốn sở hữu chiếc smartphone đắt tiền nhất trên thị trường, bất kể mức giá cụ thể là bao nhiêu.

Không ít người trong nhóm này đã sử dụng iPhone và có khả năng chuyển sang iPhone Duo khi sản phẩm ra mắt.

Với họ, quyết định mua điện thoại không chỉ dựa trên hiệu năng hay giá bán, mà còn liên quan đến vị thế sản phẩm, trải nghiệm mới và mong muốn sở hữu công nghệ tiên tiến nhất.

Một chiếc iPhone màn hình gập hoàn toàn mới có thể hấp dẫn hơn mẫu iPhone Pro truyền thống, ngay cả khi giá bán cao hơn đáng kể.

Ngoài ra, Apple còn có một nhóm khách hàng quan trọng khác: những người đam mê công nghệ và luôn quan tâm đến các sản phẩm mang tính đột phá.

Họ không nhất thiết phải mua chiếc điện thoại đắt nhất, nhưng sẵn sàng trả thêm tiền để trải nghiệm những công nghệ mới.

Xét từ góc độ này, iPhone 18 Pro và iPhone Duo có sức hấp dẫn rất khác nhau. Dù sở hữu bộ xử lý mạnh mẽ, iPhone 18 Pro vẫn chủ yếu tiếp nối công thức quen thuộc của những thế hệ trước.

Những cải tiến về phần cứng có thể đáng giá, nhưng chưa chắc đủ sức thuyết phục người dùng nâng cấp ngay lập tức.

iPhone Duo. Ảnh: Future /Tom's Guide

Ngược lại, iPhone Duo được kỳ vọng mang đến nhiều ý tưởng mới, đặc biệt trong cách kết hợp phần cứng màn hình gập với phần mềm.

Thiết bị có thể mở ra cách sử dụng iPhone khác biệt, tạo ra những trải nghiệm mà dòng điện thoại dạng thanh truyền thống khó đáp ứng đầy đủ.

Đối với nhóm người dùng yêu thích đổi mới, đây có thể là lý do đủ mạnh để họ chờ đợi, đồng thời chấp nhận mức giá cao hơn nhằm sở hữu sản phẩm được xem là một trong những màn ra mắt iPhone đáng chú ý nhất trong ít nhất một thập kỷ.

iPhone Duo có thể giúp Apple tiếp tục lập kỷ lục doanh thu

Nếu kết luận rằng iPhone 18 Pro đang thất bại có lẽ sẽ là quá vội vàng. Bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max có thể không đạt thành tích như thế hệ tiền nhiệm, song điều đó chưa chắc gây ra vấn đề lớn đối với Apple khi iPhone Duo chính thức ra mắt.

Nếu mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên thành công rực rỡ, doanh số của sản phẩm này có thể bù đắp phần suy giảm nhẹ ở các mẫu iPhone dạng thanh truyền thống.

Thay vì chỉ cạnh tranh trong nhóm điện thoại cao cấp quen thuộc, Apple sẽ có cơ hội tiếp cận thêm những khách hàng đang chờ đợi một thiết bị hoàn toàn mới.

Dĩ nhiên, thành công của iPhone Duo vẫn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm giá bán, độ bền màn hình gập, trải nghiệm phần mềm và khả năng đáp ứng nhu cầu thực tế.

Một sản phẩm mới có thiết kế hấp dẫn chưa chắc tự động trở thành bom tấn thương mại, nhất là khi mức giá có thể vượt xa phần lớn smartphone hiện nay.

Tuy vậy, sức hút của thương hiệu Apple, cộng với sự tò mò dành cho chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên, có thể tạo ra nhu cầu đáng kể.

Nếu sản phẩm đáp ứng được kỳ vọng, Apple không chỉ có thêm một nguồn doanh thu mới mà còn có thể thúc đẩy người dùng nâng cấp thiết bị trong giai đoạn thị trường smartphone nói chung đang gặp khó khăn.

Vì thế, sự suy giảm nhu cầu đối với iPhone 18 Pro chưa chắc là tín hiệu cho thấy Apple đang mất sức hút.

Có thể một bộ phận khách hàng đơn giản đang chờ đợi thứ hấp dẫn hơn trước khi quyết định chi tiền.

Nếu iPhone Duo thực sự tạo được cú hích như kỳ vọng, Apple hoàn toàn có cơ hội tiếp tục công bố kết quả tài chính ấn tượng, ngay cả khi doanh số iPhone 18 Pro không đạt đỉnh như năm ngoái.

(Theo PhoneArena, Macworld, PCmag)