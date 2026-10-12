Pháp cấp tốc chế tạo pháo phản lực dẫn đường Thundart giữa tình hình nóng

Thông tin về việc đẩy nhanh tiến độ sản xuất pháo phản lực dẫn đường Thundart được trang Forces Operations đăng tải sau khi phân tích dự thảo luật về ngân sách Pháp năm 2027.

Bộ Quốc phòng Pháp đang xem xét đẩy nhanh tiến độ đặt hàng và bàn giao các bệ phóng tên lửa. Điều này có thể bù đắp cho sự chậm trễ 6 tháng trong quyết định khởi động dự án vào năm 2024 và giảm thiểu ảnh hưởng của sự thiếu hụt năng lực tạm thời.

Hiện tại mục tiêu chính thức vẫn là "đến năm 2030", khi các tổ hợp LRU cần được loại bỏ do đã quá cũ, đồng thời các nhà sản xuất tuyên bố rằng họ có thể cung cấp khả năng tác chiến ban đầu vào năm 2029.

Ngoài ra số lượng hệ thống cần thiết trong tài liệu mới đã thay đổi từ 26 thành “ít nhất 26” bệ phóng và 300 quả đạn. Tuy nhiên đến nay chỉ có một nửa số lượng cần thiết đã ký hợp đồng, và đơn đặt hàng cho lô thứ hai gồm 13 hệ thống không được lên kế hoạch cho năm 2027.

Tổng số lượng pháo phản lực Thundart hiện có vẫn còn xa so với nhu cầu của Lục quân Pháp và mục tiêu đã đề ra trong luật quy hoạch quân sự sửa đổi đó là trang bị cho 3 tiểu đoàn và mua tới 52 bệ phóng.

Hệ thống Thundart được phát triển để thay thế cho tổ hợp pháo phản lực phóng loạt LRU đã cũ, được Pháp tạo ra bằng cách trang bị cho hệ thống M270 MLRS mua từ Mỹ tổ hợp điều khiển hỏa lực EFCS nâng cấp với cơ chế dẫn đường mới và thiết bị liên lạc hiện đại.

Safran Electronics & Defense và MBDA - hai công ty cuối cùng được chọn để phát triển hệ thống vào tháng 9 năm nay, sẽ thành lập một liên doanh chuyên biệt tại vùng Paris vào tháng 1/2027.

Theo thông báo, liên doanh này sẽ chịu trách nhiệm không chỉ thực hiện chương trình mua sắm của Lục quân Pháp mà còn quảng bá hệ thống vũ khí này để phục vụ mục đích xuất khẩu.

Safran sẽ cung cấp hệ thống dẫn đường và định vị GPS/INS cho tên lửa, Thundart hiện đã phóng được cả bom dẫn đường AASM. Trong khi đó MBDA chịu trách nhiệm về thân tên lửa, đầu đạn và kíp nổ, còn Roxel phát triển động cơ nhiên liệu rắn cho chương trình này.

Hệ thống Thundart hiện được thiết kế để sử dụng tên lửa dẫn đường 227 mm tương thích với các bệ phóng LRU hiện có. Chúng có khả năng đạt tốc độ "siêu âm cao" và tầm bắn lên đến 150 km.

Vào tháng 4/2026, các nhà phát triển đã thực hiện thành công vụ phóng thử nghiệm . Kế hoạch hiện tại cũng bao gồm phát triển tên lửa có tầm bắn lên đến 500 km vào năm 2035.

Hệ thống phóng sẽ lắp đặt trên khung gầm xe tải Scania 8×8 được trang bị bệ phóng dạng xoay, được thiết kế cho hai cụm ống phóng, mỗi cụm có sức chứa 4 tên lửa.