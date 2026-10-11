Vì sao iPhone ở Việt Nam phải bóc seal, kích hoạt ngay?

Từ dòng iPhone 14 năm 2022, nhiều chuỗi bán lẻ ủy quyền của Apple tại Việt Nam bắt đầu siết yêu cầu khách hàng bóc seal và kích hoạt thiết bị ngay tại cửa hàng, đặc biệt trong những ngày đầu mở bán. Theo đại diện các nhà bán lẻ, quy trình này nhằm hạn chế tình trạng gom số lượng lớn iPhone để bán lại, đồng thời giúp kiểm soát lượng máy thực sự đến tay người dùng.

iPhone mới thường được yêu cầu bóc seal và kích hoạt ngay tại cửa hàng trong những ngày đầu mở bán. (Ảnh: tinte.vn)

Trong giai đoạn đầu mở bán, nhu cầu iPhone thường vượt nguồn cung, đặc biệt với các phiên bản Pro và Pro Max. Nếu được giữ nguyên seal, một lượng lớn thiết bị có thể bị mua gom, lưu kho rồi bán lại với mức giá cao hơn khi nguồn hàng khan hiếm. Yêu cầu kích hoạt ngay khiến hình thức đầu cơ này khó thực hiện hơn. Người mua cũng có cơ hội kiểm tra ngoại hình, màn hình và tình trạng thiết bị trước khi rời cửa hàng, qua đó hạn chế tranh chấp nếu phát hiện lỗi hoặc dấu hiệu bất thường.

Đằng sau thao tác kích hoạt còn có một chỉ số được các bên trong chuỗi phân phối quan tâm là Velocity, tức tỷ lệ thiết bị đã bán và kích hoạt so với lượng hàng tồn kho. Chỉ số này phản ánh tốc độ tiêu thụ sản phẩm và có thể được sử dụng làm một trong những cơ sở để đánh giá hiệu quả phân phối. Khi máy được bán và kích hoạt nhanh thay vì nằm lâu trong kho, nhà phân phối và các chuỗi bán lẻ có thêm cơ sở để tiếp nhận những lô hàng tiếp theo. Vì vậy, tốc độ bán ra trong những ngày đầu có thể trở thành yếu tố quan trọng trong cuộc cạnh tranh nguồn cung.

Tuy nhiên, iPhone nguyên seal vẫn tồn tại trên thị trường Việt Nam. Người dùng mua trực tiếp từ Apple Store Online hoặc một số kênh thương mại điện tử có thể nhận thiết bị chưa kích hoạt. Trong khi đó, tại nhiều chuỗi bán lẻ ủy quyền, khách hàng thường được yêu cầu thực hiện quy trình mở hộp và active tại chỗ. Sự khác biệt này cho thấy đây chủ yếu là chính sách quản lý bán hàng và phân phối của từng kênh, thay vì một yêu cầu bắt buộc áp dụng cho mọi iPhone bán tại Việt Nam.

Nguồn hàng và tốc độ kích hoạt có thể ảnh hưởng đến việc phân bổ iPhone cho các chuỗi bán lẻ trong những đợt tiếp theo. (Ảnh: SForum)

Yêu cầu kích hoạt càng đáng chú ý khi Việt Nam ngày càng được nâng vị trí trong hệ thống phân phối của Apple. Với iPhone 14, người dùng trong nước phải chờ hơn ba tuần sau các thị trường đầu tiên. Đến iPhone 15, khoảng cách giảm xuống còn khoảng một tuần. Từ iPhone 17 năm 2025, Việt Nam lần đầu nằm trong nhóm thị trường mở bán đợt đầu và tiếp tục duy trì vị trí này với iPhone 18.

Khi Việt Nam trở thành thị trường Tier 1, nhu cầu iPhone tập trung mạnh ngay từ ngày đầu mở bán, kéo theo áp lực lớn hơn về nguồn hàng. Quy mô kinh doanh Apple tại Việt Nam cũng ngày càng tăng, khiến tốc độ tiêu thụ và tỷ lệ kích hoạt trở thành những yếu tố quan trọng trong chuỗi phân phối. Do đó, việc bóc seal và kích hoạt iPhone ngay tại cửa hàng không đơn thuần là bước kiểm tra trước khi giao máy, mà còn gắn với bài toán kiểm soát hàng hóa từ nhà phân phối đến người dùng cuối.