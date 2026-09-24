THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

- Vị trí tín dụng: 02 người; nơi làm việc: Agribank Chi nhánh Bắc Hà, Bảo Yên

- Vị trí kế toán: 02 người; nơi làm việc: Agribank Chi nhánh Bảo Yên,Văn Bàn

I. ĐIỀU KIỆN CHUNG:

1. Về trình độ đào tạo:

- Đối với vị trí chuyên môn nghiệp vụ (tín dụng, kế toán, thanh toán quốc tế, pháp chế): Yêu cầu tốt nghiệp đại học, hệ chính quy (không bao gồm ứng viên tốt nghiệp hệ liên thông lên đại học), chuyên ngành phù hợp với vị trí dự tuyển (Tài chính ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Kinh tế, Thanh toán quốc tế, Quản trị kinh doanh, Luật,...).

2. Các yêu cầu bổ sung khác (tại Website: https://www.agribank.com.vn )

II. HỒ SƠ DỰ TUYỂN GỒM :

1. Phiếu đăng ký dự tuyển lao động có dán ảnh 3x4. Ứng viên được đăng ký 02 nguyện vọng:

+ Nguyện vọng 1: Ứng viên lựa chọn 01 địa điểm làm việc theo danh sách các đơn vị phụ thuộc Chi nhánh loại I (Hội sở/Chi nhánh loại II) có chỉ tiêu tuyển dụng nêu trên.

+ Nguyện vọng 2: Địa điểm làm việc do Hội đồng tuyển dụng Chi nhánh loại I phân công. Trường hợp này ứng viên phải cam kết làm việc lâu dài tại đơn vị tối thiểu 05 năm (nếu được tuyển dụng).

2. Sơ yếu lý lịch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận trong thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

3. Bản sao công chứng văn bằng, bảng điểm (phụ lục văn bằng), chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

4. Bản sao công chứng chứng minh nhân dân/căn cước công dân.

5. Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

6. Giấy tờ khác (nếu có).

III. THỜI GIAN, HÌNH THỨC NHẬN HỒ SƠ:

1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 23/9/2026 đến hết ngày 30/9/2026

2. Hình thức nhận hồ sơ: Ứng viên nộp hồ sơ tại Phòng Tổng hợp, tầng 4 Agribank Chi nhánh Lào Cai. Địa chỉ: số 03 đường Trần Kim Chiến, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai.

Ghi chú : Thông tin chi tiết về điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ dự tuyển và Phiếu đăng ký được đăng tải trên website Agribank https://www.agribank.com.vn .

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