544 trường học trên cả nước thí điểm mô hình mới

Thí điểm tại các cấp học

Nội dung trên được nêu tại Quyết định 1888/QĐ-BGDĐT ngày 30.6.2026 của Bộ GD&ĐT phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035.

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Theo đó, đợt thí điểm được triển khai đồng bộ ở nhiều cấp học và loại hình nhà trường, bao gồm từ mầm non, tiểu học, THCS, THPT đến THPT chuyên, THPT thực hành, cùng các trung tâm giáo dục thường xuyên và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

Nhằm bảo đảm tính khách quan và phù hợp với thực tiễn, mỗi tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương sẽ chủ động lựa chọn các cơ sở giáo dục đại diện cho cả vùng thuận lợi và vùng khó khăn trên địa bàn để tham gia thí điểm. Các trường trong danh sách thí điểm sẽ được hỗ trợ trực tiếp về học liệu, tài liệu hướng dẫn và công cụ tổ chức hoạt động giáo dục

Điểm nổi bật của mô hình là tập trung vào 3 trụ cột gồm trường học thông minh và ứng dụng AI, giáo dục STEM/STEAM và dạy học bằng tiếng Anh.

Trong đó, các trường sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập. Giáo dục STEM/STEAM cũng được chuẩn hóa thông qua việc xây dựng chương trình và tài liệu phù hợp từ bậc mầm non đến các cấp học phổ thông.

Bên cạnh đó, chương trình sẽ thí điểm dạy và học một số môn học bằng tiếng Anh, nhất là các môn khoa học tự nhiên, nhằm từng bước tạo môi trường sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường và tăng khả năng hội nhập quốc tế cho học sinh.

Nhiều mục tiêu cụ thể

Để mô hình có đủ nguồn nhân lực triển khai, chương trình dự kiến bồi dưỡng khoảng 12.000 giáo viên cốt cán về STEM/STEAM và phương pháp tổ chức mô hình mới. Đồng thời, khoảng 250.000 giáo viên và 70.000 cán bộ quản lý giáo dục các cấp sẽ được đào tạo, nâng cao năng lực.

Sau giai đoạn thí điểm, chương trình hướng tới mở rộng mô hình trường học thông minh tới tối thiểu 30% cơ sở giáo dục trên cả nước, tương đương khoảng 12.000 trường.

Đối với giáo dục nghề nghiệp, chương trình dự kiến đầu tư trọng điểm cho 18 trường cao đẳng, trong đó 6 trường được định hướng trở thành trung tâm quốc gia và 12 trường trở thành trung tâm vùng.

Bên cạnh đó, khoảng 30 trường cao đẳng được đầu tư để đạt chuẩn cạnh tranh trong khu vực ASEAN, qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và khả năng đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.

Song song với phát triển chất lượng và năng lực đào tạo, hạ tầng giáo dục cũng được đặt trong nhóm mục tiêu ưu tiên. Chương trình phấn đấu hoàn thành 100% mục tiêu kiên cố hóa trường, lớp học, đồng thời bảo đảm đủ nhà công vụ cho giáo viên tại các vùng khó khăn.

Đây được xem là nền tảng để thu hẹp chênh lệch về điều kiện học tập giữa các địa phương và tạo môi trường giáo dục ổn định, an toàn cho học sinh và giáo viên.