Món quà đặc biệt của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gieo tình yêu thể thao nơi phên dậu Tổ quốc

Những trái bóng đặc biệt

Giữa sân trường Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Ia Dom, những trái bóng liên tục lăn theo từng bước chạy của các cầu thủ nhí. Tiếng hò reo, cổ vũ vang lên giữa không gian vùng biên. Những đường chuyền có lúc còn vụng về, những cú sút chưa thật chính xác, nhưng trên gương mặt các em là niềm vui trong trẻo của tuổi học trò.

Đặc biệt hơn, những trái bóng đang được các em nâng niu trên sân cỏ hôm nay chính là món quà đặc biệt được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng nhân dịp khai giảng năm học 2026-2027.

Chương trình giao lưu bóng đá mini do Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phối hợp với xã Ia Dom tổ chức nhân dịp Tết Trung thu

Từ ngày khai giảng đến Tết Trung thu, món quà ấy đã tìm được một cách rất tự nhiên để đến với học sinh, trở thành những trận bóng, những giờ vui chơi và kỷ niệm đẹp dưới mái trường mới đầy khang trang.

Với học sinh vùng biên, không chỉ đơn thuần là một dụng cụ thể thao, những trái bóng còn là lời động viên, sự quan tâm dành cho các em nơi phên dậu Tổ quốc. Qua đó, mở ra thêm một sân chơi để các em rèn luyện sức khỏe, nuôi dưỡng tinh thần đoàn kết và những ước mơ tuổi học trò.

Trong chương trình giao lưu bóng đá mini do Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phối hợp với xã Ia Dom tổ chức nhân dịp Tết Trung thu, hai đội bóng “Con nuôi đồn Biên phòng” với các cầu thủ nhí được tuyển chọn từ học sinh lớp 8 và lớp 9 đã có màn tranh tài sôi nổi.

Những trái bóng đang được các em nâng niu trên sân cỏ hôm nay chính là món quà đặc biệt được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng nhân dịp khai giảng năm học 2026-2027

Trên sân, những đôi chân nhỏ liên tục di chuyển. Có em rê bóng chưa thật khéo, có đường chuyền còn thiếu chính xác, nhưng mỗi pha bóng đều nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ bạn bè. Gần 1.200 học sinh đến từ 35 lớp học, gồm 22 lớp tiểu học và 13 lớp trung học, cùng theo dõi, cổ vũ. Không khí thể thao vì thế không chỉ gói gọn trong một trận đấu mà lan ra khắp sân trường, trở thành ngày hội để các em vui chơi, giao lưu và đón một mùa Trung thu đặc biệt.

Em Vi Ngọc Minh Nhật, học sinh lớp 9C, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Ia Dom chia sẻ: “Lâu nay em luôn mơ ước được tham gia các trận đấu để thể hiện khả năng trên sân cỏ. Hôm nay, được trực tiếp thi đấu bằng chính quả bóng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng, em cảm thấy rất vui và tự hào”.

Mùa Tết Trung thu ý nghĩa của các em học sinh biên giới

Niềm vui ấy cũng là cảm xúc chung của những học sinh đang học tập dưới mái trường mới khang trang nơi vùng biên Ia Dom. Ngôi trường được xây dựng với tổng mức đầu tư hơn 156 tỷ đồng, mang đến cho học sinh không chỉ những phòng học mới mà còn có thêm sân chơi, sân thể thao và nhiều không gian phục vụ học tập, sinh hoạt.

Gieo tình yêu thể thao nơi phên dậu Tổ quốc

Em Ksor Công, học sinh lớp 9A2, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Ia O, kể rằng trước đây em và các bạn thường chỉ chơi bóng trên những sân đất trong làng. “Bây giờ được tham gia các trận đấu, cùng chơi với trái bóng mới, em rất vui. Em và các bạn sẽ cùng nhau tập luyện, đoàn kết, chia sẻ sau những giờ học căng thẳng”, Công nói.

Từ những sân đất của làng, học sinh vùng biên nay có thêm những sân chơi bài bản hơn. Từ những trận bóng tự phát, các em được tham gia giao lưu, thi đấu, cổ vũ và trải nghiệm tinh thần đồng đội. Những thay đổi tưởng như nhỏ bé ấy lại có ý nghĩa lớn đối với học sinh ở vùng biên giới.

Tình yêu thể thao của các học sinh nơi phên dậu Tổ quốc

Thầy Nguyễn Ngọc Thành, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Ia Dom, cho biết những trái bóng được trao tặng đã mang đến cho học sinh một sân chơi bổ ích, đồng thời thể hiện sự quan tâm, kỳ vọng dành cho thế hệ trẻ nơi biên giới.

Theo thầy Thành, nhà trường sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động bóng đá học đường, tạo thêm động lực để học sinh đến trường, tích cực học tập và rèn luyện. Qua đó, góp phần duy trì sĩ số, hạn chế tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng và tạo môi trường để các em phát triển toàn diện.

Từ một món quà, những trái bóng đã trở thành những giờ vận động, những tiếng cười và những cuộc gặp gỡ. Quan trọng hơn, món quà ấy góp phần đưa tinh thần giáo dục toàn diện đến gần hơn với học sinh vùng biên, nơi điều kiện vui chơi, rèn luyện của các em còn nhiều hạn chế.

Theo Đại tá Đoàn Ngọc Báu, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, trong dịp Tết Trung thu, Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với các xã biên giới tổ chức giao lưu bóng đá cho học sinh các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS.

Trong khuôn khổ Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” , Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cũng trao tặng 7 chiếc xe đạp và 1.250 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khu vực biên giới

“Chương trình giao lưu bóng đá thể hiện sự quan tâm, đồng hành của các cấp, các ngành, đặc biệt là lực lượng Bộ đội Biên phòng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em ở khu vực biên giới. Qua đó, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, ý chí phấn đấu và tình yêu thể thao; tạo động lực để các em tích cực học tập, rèn luyện, từng bước trưởng thành, trở thành những công dân có ích, xây dựng đất nước, biên cương ngày càng vững mạnh”, Đại tá Đoàn Ngọc Báu nhấn mạnh.

Chiều xuống, ở biên giới những trái bóng tiếp tục lăn qua đôi chân của những cầu thủ nhí. Và trên những sân trường nơi phên dậu Tổ quốc, mỗi tiếng cười của trẻ thơ cũng là một tín hiệu đẹp về những mầm xanh đang được chăm lo, vun đắp cho tương lai.