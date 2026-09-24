Hai ngành y của Việt Nam vào bảng xếp hạng tốt nhất toàn cầu

Sinh viên Đại học Y Dược TP.HCM. Ảnh: Phương Lâm.

ShanghaiRanking Consultancy mới đây đã công bố bảng xếp hạng đại học thế giới theo lĩnh vực học thuật (Global Ranking of Academic Subjects - GRAS) năm 2026.

Bảng xếp hạng năm nay đánh giá khoảng 2.000 trường ĐH tại gần 100 quốc gia, vùng lãnh thổ ở 57 lĩnh vực thuộc 5 nhóm gồm khoa học tự nhiên, kỹ thuật, khoa học sự sống, khoa học y khoa và khoa học xã hội.

Hai ngành y của Việt Nam cùng vào top 300 thế giới

Trong lĩnh vực khoa học y khoa, Việt Nam có các đại diện góp mặt ở những ngành Y học lâm sàng và Y tế công cộng. Đáng chú ý, ngành Y tế công cộng của trường ĐH Y Hà Nội và ĐH Y Dược TP.HCM cùng được xếp trong nhóm 201-300 thế giới.

Đây cũng là hai ngành của Việt Nam có sự cải thiện thứ hạng rõ rệt so với năm trước. Với trường ĐH Y Hà Nội, ngành Y tế công cộng tăng từ nhóm 301-400 của năm 2025 lên 201-300 trong năm nay. Ngành Y học lâm sàng của trường tiếp tục nằm trong nhóm 401-500 thế giới.

ĐH Y Dược TP.HCM cũng có bước tiến đáng chú ý ở ngành Y tế công cộng, khi tăng lên nhóm 201-300. Đây là một trong những mức tăng đáng kể nhất của các ngành đào tạo Việt Nam trong GRAS 2026.

Ngoài hai trường trên, trường ĐH Duy Tân cũng góp mặt trong lĩnh vực khoa học y khoa với ngành Y tế công cộng, được xếp trong nhóm 301-400 thế giới.

Kết quả này đáng chú ý trong bối cảnh tổng thể thứ hạng của các trường Việt Nam tại GRAS 2026 có nhiều biến động. Theo thống kê được công bố, 8 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam có tổng cộng 18 lượt xếp hạng ở 11 lĩnh vực. Thành tích cao nhất thuộc về ngành Tài chính của ĐH Kinh tế TP.HCM, nằm trong nhóm 101-150 thế giới.

Ở chiều ngược lại, GRAS 2026 cũng ghi nhận sự sụt giảm của các trường Việt Nam ở một số lĩnh vực. Trường ĐH Duy Tân và trường ĐH Tôn Đức Thắng không còn xuất hiện ở nhóm Khoa học tự nhiên, sau khi rời bảng xếp hạng ở ngành Toán học và Khoa học trái đất. Đây là lần đầu sau nhiều năm Việt Nam không có đại diện nào trong nhóm Khoa học tự nhiên.

Trong khi đó, Học viện Nông nghiệp Việt Nam trở lại bảng xếp hạng ở nhóm Khoa học sự sống sau 2 năm vắng bóng. Trường từng xuất hiện trong nhóm này vào năm 2023.

ĐH Harvard dẫn đầu xếp hạng năm nay. Ảnh: Harvard.

Khoảng cách với nhóm dẫn đầu thế giới

Trong bảng xếp hạng năm nay, Mỹ có 27 lĩnh vực đứng đầu, Trung Quốc có 22 lĩnh vực. Xét theo tổng số lượt xuất hiện trong các bảng xếp hạng ngành, Mỹ dẫn đầu với 4.119 lượt, tiếp đến là Trung Quốc với 4.077 lượt và Anh với 1.536 lượt.

Nếu tính theo từng trường, ĐH Harvard dẫn đầu 11 lĩnh vực, trong khi ĐH Thanh Hoa đứng đầu 7 lĩnh vực và MIT dẫn đầu 5 lĩnh vực.

Điểm đáng chú ý của GRAS là một trường không được đánh giá bằng một thứ hạng duy nhất. ShanghaiRanking phân tích riêng từng lĩnh vực, từ đó cho thấy thế mạnh chuyên môn của từng đại học.

Một trường có thể nằm trong nhóm đầu ở ngành Kỹ thuật, Khoa học máy tính hoặc Kinh tế nhưng không nhất thiết có thứ hạng tương đương ở ngành Y khoa hay Khoa học xã hội.

Cách tiếp cận này cũng giúp nhìn rõ hơn vị trí của các đại học Việt Nam. Thay vì đặt các trường trong một bảng xếp hạng tổng thể với những đại học có lịch sử nghiên cứu hàng trăm năm và nguồn lực rất lớn, GRAS ghi nhận những lĩnh vực mà các trường Việt Nam đã tạo được dấu ấn về công bố khoa học, chất lượng nghiên cứu và hợp tác quốc tế.