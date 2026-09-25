Thời tiết TP.HCM hôm nay

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 25/9, thời tiết TP.HCM và Nam Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ trong ngày dao động 23-31 độ C.

Mấy ngày gần đây, TP.HCM liên tục có mưa. Ảnh: Duy Hiệu.

Cảnh báo thời tiết khu vực TP.HCM từ ngày 25/9 đến ngày 4/10, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ thông tin trong 24-48 giờ tới, dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Nam Bộ - Nam Trung Bộ có xu hướng nâng dần trục lên phía Bắc. Gió mùa Tây Nam có cường độ yếu đến trung bình. Vùng áp thấp di chuyển hẳn sang phía Tây. Hội tụ gió còn hoạt động tốt ở khu vực.

Trong 3-10 ngày tới, dải hội tụ nhiệt đới tiếp tục nâng trục lên phía Bắc, qua Trung Bộ sau hoạt động yếu và mờ dần. Gió mùa Tây Nam có cường độ yếu đến trung bình. Trên cao, từ khoảng ngày 28-29/9, áp cao cận nhiệt đới nhánh phía Nam lấn về phía Tây ảnh hưởng tới thời tiết Nam Bộ.

Đài cảnh báo mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn gây ngập lụt gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng đến sản xuất, giao thông, sinh hoạt và cây trồng.