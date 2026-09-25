'Italy và Việt Nam giữ vững vị thế trên trường quốc tế nhờ kiên định với bản sắc riêng'

Tối 24/9 theo giờ địa phương, Đại sứ quán Việt Nam tại Italy đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945 -2/9/2026).

Tham dự sự kiện có Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam Nguyễn Đình Khang đang có chuyến thăm làm việc tại Italy, Thứ trưởng Bộ Doanh nghiệp và Made in Italy Valentino Valentini, cùng đại diện chính phủ, nghị viện Italy, Tòa thánh Vatican, cùng các bộ ban ngành sở tại, các tổ chức quốc tế, đoàn ngoại giao và cộng đồng người Việt Nam tại Italy.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Phương Anh đã nêu bật cột mốc 81 năm lịch sử hào hùng kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trải qua 81 năm hy sinh và kiên định với niềm tin, nhân dân Việt Nam đã vượt qua muôn vàn gian khó để xây dựng một đất nước hòa bình, tự hào về di sản văn hóa và tự tin hướng tới tương lai.

Đại sứ Nguyễn Phương Anh nhấn mạnh tinh thần từ Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đặt con người và văn hóa làm trung tâm, lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực cho chuyển đổi xanh và số hóa. Đại sứ bày tỏ niềm tự hào về quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Italy, được vun đắp từ năm 1973 đến nay, đồng thời nhắc lại chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Italy hồi tháng Tư như một minh chứng cho quyết tâm thắt chặt hơn nữa hợp tác song phương.

Hiện kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Italy đã vượt mốc 6,7 tỷ euro (7,6 tỷ USD), với Việt Nam là đối tác thương mại hàng đầu của Italy trong ASEAN. Các tuyến đường bay thẳng Hà Nội-Milan cũng đang mở ra cơ hội lớn cho giao lưu thương mại, du lịch và nhân dân. Bên cạnh đó, cộng đồng khoảng 5.000 người Việt Nam tại Italy chính là nhịp cầu quan trọng củng cố tình hữu nghị giữa hai quốc gia.

Thứ trưởng Bộ Doanh nghiệp và Made in Italy Valentino Valentini phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Việt Hải/TTXVN)

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Doanh nghiệp và Made in Italy Valentino Valentini đã ca ngợi tinh thần kiên cường của đất nước và con người Việt Nam. Ông khẳng định cả Italy và Việt Nam đều giữ vững vị thế trên trường quốc tế nhờ sự kiên định với bản sắc riêng.

Theo Thứ trưởng Valentini, trong một thế giới đầy biến động, việc tìm kiếm những người bạn lớn đáng tin cậy có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước đã và đang phát triển mạnh mẽ, từ các nhà máy ở Việt Nam sử dụng máy móc Italy, lượng càphê Việt Nam xuất khẩu sang Italy tăng trưởng mạnh, đến các chuỗi giá trị kết hợp giữa sản xuất của Việt Nam và công nghệ, kỹ năng của Italy. Hai bên cũng đang mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như quốc phòng, chuyển đổi năng lượng và không gian vũ trụ.

Các đại biểu chúc mừng sự kiện. (Ảnh: Hải Linh/TTXVN)

Tại buổi lễ, các đại biểu tham dự cũng đã được thưởng thức các tiết mục biểu diễn nhạc cụ truyền thống của Nghệ sỹ Ưu tú Tăng Thanh Sơn và nghệ sỹ Minh Trang đến từ Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, cũng như các món ăn truyền thống của Việt Nam.

Sự kiện đã khép lại trong không khí ấm cúng, thắm tình đoàn kết, qua đó, tiếp tục củng cố vững chắc tình hữu nghị truyền thống và tầm nhìn hợp tác chiến lược lâu dài giữa Việt Nam và Italy./.