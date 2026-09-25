Kiểm toán nhà nước ký Quy chế phối hợp với thành phố Hà Nội và tỉnh Sơn La

Chiều 25/9, tại Hà Nội, Kiểm toán nhà nước phối hợp với Thành ủy Hà Nội, Tỉnh ủy Sơn La tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp giai đoạn 2023-2026; ký Quy chế phối hợp giữa Kiểm toán nhà nước với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và tỉnh Sơn La; trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán nhà nước”.

Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực I Nguyễn Hữu Phúc báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác tại hội nghị. Ảnh: Trung Nguyên - TTXVN

Trình bày Báo cáo sơ kết việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Kiểm toán nhà nước với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và tỉnh Sơn La, Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước khu vực I Nguyễn Hữu Phúc nhấn mạnh, qua hơn 3 năm triển khai, Quy chế phối hợp đã tạo lập cơ chế trao đổi thông tin thường xuyên, trách nhiệm và ngày càng thực chất; không chỉ hỗ trợ trực tiếp cho hoạt động kiểm toán mà còn góp phần phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành, giám sát tài chính, ngân sách, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công tại địa phương.

Theo đó, hằng năm, Kiểm toán nhà nước phối hợp với các địa phương trong khảo sát, thu thập thông tin, xác định đầu mối, nội dung phục vụ xây dựng kế hoạch kiểm toán. Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân hai địa phương đã quan tâm chỉ đạo các sở, ngành và đơn vị liên quan cung cấp thông tin, tài liệu; đồng thời tham gia ý kiến về các đầu mối dự kiến kiểm toán. Trong quá trình tổ chức thực hiện kiểm toán, Kiểm toán nhà nước thông báo kịp thời kế hoạch kiểm toán; thường xuyên trao đổi với lãnh đạo địa phương về tiến độ, những khó khăn, vướng mắc phát sinh để cùng phối hợp xử lý.

Theo Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước khu vực I Nguyễn Hữu Phúc, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện Quy chế vẫn còn một số nội dung cần tiếp tục hoàn thiện, nhất là trong duy trì trao đổi thường xuyên, chia sẻ thông tin và phối hợp theo dõi kết quả thực hiện các kiến nghị kiểm toán. Đây cũng là những vấn đề cần được các đơn vị quan tâm, phối hợp chặt chẽ hơn thời gian tới. Do đó, việc ký kết Quy chế phối hợp mới là cơ sở quan trọng để tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng phối hợp theo hướng chủ động, thường xuyên, thực chất và hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Kiểm toán nhà nước và yêu cầu quản lý, điều hành của từng địa phương.

Tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng bày tỏ vui mừng về những kết quả đạt được trong công tác phối hợp thời gian qua. Kiểm toán nhà nước đã dành nhiều sự quan tâm, hỗ trợ cho thành phố Hà Nội và tỉnh Sơn La trong việc quản lý, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách, đầu tư công, tài sản công và trong công tác quản lý, điều hành, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của mỗi địa phương.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trung Nguyên - TTXVN

Bí thư Thành ủy Hà Nội mong muốn Kiểm toán nhà nước, từ thực tiễn công tác kiểm toán, hỗ trợ, tham gia ý kiến với thành phố trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, không để xảy ra nguy cơ hình thành kẽ hở, lỗ hổng dẫn đến lãng phí, trục lợi chính sách. Bên cạnh đó, thực tiễn phát triển của thành phố đặt ra yêu cầu phải nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ trong quản lý tài chính công, tài sản công.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Nghiệm, trong bối cảnh đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc quản lý tài chính, ngân sách, đầu tư công, đất đai đặt ra những đòi hỏi ngày càng cao. Việc bàn giao, tiếp nhận hồ sơ, tài sản, dự án và xử lý dứt điểm các nghĩa vụ tài chính đòi hỏi tính minh bạch, đồng bộ và rõ ràng về trách nhiệm pháp lý.

Vì vậy, sự phối hợp chặt chẽ với Kiểm toán nhà nước giúp địa phương nhận diện sớm rủi ro, khắc phục triệt để các bất cập trong quản lý, điều hành, đồng thời góp phần nâng cao năng lực kiến tạo phát triển và thực thi nhiệm vụ ở từng cấp, từng ngành, nhất là ở cơ sở. Đặc biệt, hoạt động trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ của Kiểm toán nhà nước góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc chấp hành các quy định về quản lý tài chính, tài sản và thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa khẳng định, việc ký Quy chế phối hợp là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn mới, nâng tầm mối quan hệ hợp tác giữa Kiểm toán nhà nước với thành phố Hà Nội và tỉnh Sơn La, đặc biệt khi công tác phối hợp có sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La và Đảng ủy Kiểm toán nhà nước.

Đại diện Kiểm toán Nhà nước và tỉnh Sơn La ký Quy chế phối hợp công tác. Ảnh: Trung Nguyên - TTXVN

Chỉ ra những thách thức đặt ra đối với các địa phương trong công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công, ngân sách nhà nước trong bối cảnh mới, Tổng Kiểm toán nhà nước cho biết, Kiểm toán nhà nước sẽ đổi mới phương thức tổ chức hoạt động kiểm toán theo hướng tăng cường năng lực phòng ngừa, phát hiện sớm, cảnh báo sớm những rủi ro, nguy cơ vi phạm; góp phần phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đồng thời, chuyển đổi phương thức kiểm toán dựa trên cơ sở dữ liệu và ứng dụng các công nghệ, nền tảng, tăng cường năng lực giám sát và phòng ngừa.

“Kiểm toán nhà nước sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ, sát cánh cùng thành phố Hà Nội, tỉnh Sơn La trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược, khát vọng phát triển phồn vinh, văn minh, hạnh phúc mà Đảng bộ hai địa phương đã đề ra, trước hết là mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững”, Tổng Kiểm toán nhà nước khẳng định.

Nhân dịp này, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa và các Phó Tổng Kiểm toán nhà nước đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán nhà nước” cho 17 lãnh đạo tiêu biểu của hai địa phương nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển Kiểm toán nhà nước./.