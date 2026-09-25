Xã Sơn Vĩ, tỉnh Tuyên Quang: Chuẩn bị nguồn sẵn sàng nhập ngũ năm 2027

Chiều 25-9, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Sơn Vĩ tổ chức hội nghị triển khai công tác chuẩn bị sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027. Đồng chí Sùng Mí Nô, Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Sơn Vĩ chủ trì hội nghị.

Để chuẩn bị tốt nguồn tuyển quân, UBND xã Sơn Vĩ đã triển khai kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã; tổ chức rà soát, xét duyệt nguồn từ cơ sở. Qua rà soát, toàn xã có hơn 300 công dân nam đủ 17 tuổi đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu; gần 700 công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ, trong đó hơn 260 công dân đủ điều kiện dự kiến tham gia sơ tuyển.

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Sơn Vĩ, tỉnh Tuyên Quang triển khai công tác tuyển quân năm 2027.

Cùng với rà soát nguồn, xã tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về nghĩa vụ quân sự bằng nhiều hình thức. Ban CHQS xã phối hợp với Công an xã, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh và các thôn tuyên truyền, vận động thanh niên chấp hành các quy định về đăng ký, sơ tuyển, khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Nội dung tuyên truyền được triển khai tại các thôn, trên hệ thống truyền thanh, bảng tin và các nền tảng mạng xã hội của địa phương.

Theo kế hoạch, ngày 28-9, xã Sơn Vĩ tổ chức sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự tại 3 địa điểm: Điểm Trạm Y tế Thượng Phùng; Trạm Y tế xã Sơn Vĩ tại thôn Tìa Chớ và Điểm Trạm Y tế Sơn Vĩ tại thôn Lũng Làn. Nội dung sơ tuyển gồm kiểm tra giấy tờ, đối chiếu thông tin lý lịch, trình độ văn hóa; kiểm tra sơ bộ thể lực và các chỉ số sức khỏe; đồng thời tuyên truyền, giải đáp những vướng mắc và nắm bắt nguyện vọng của công dân.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận những khó khăn trong quản lý nguồn, nhất là đối với thanh niên đi học, đi làm ăn xa; công tác tuyên truyền, vận động và chuẩn bị sơ tuyển sức khỏe.

Thời gian tới, xã Sơn Vĩ tiếp tục rà soát, nắm chắc nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; tăng cường tuyên truyền, vận động; phối hợp chuẩn bị chu đáo các điều kiện sơ tuyển sức khỏe, bảo đảm công tác tuyển quân chặt chẽ, công khai, dân chủ, đúng quy định, phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu tuyển quân năm 2027.