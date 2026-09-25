Gắn biển Cụm tượng tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Triều Tiên tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam

Cùng tham dự có Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Đại sứ Triều Tiên tại Việt Nam Ri Sung Guk.

Các đại biểu Bộ Quốc phòng hai nước tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Thực hiện nghi thức gắn biển tại khu vực sẽ dựng Cụm tượng.

Các đại biểu đặt hoa tại khu vực sẽ dựng Cụm tượng.

Tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Thượng tướng Ryo Chol Ung đã nghe giới thiệu về công trình Bảo tàng và một số khu trưng bày chính cho thấy truyền thống lịch sử vẻ vang đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Thượng tướng Ryo Chol Ung và các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam đã thực hiện nghi thức gắn biển Cụm tượng tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Triều Tiên tại khu vực sẽ dựng Cụm tượng; nghe giới thiệu về công trình Khu biểu tượng tình đoàn kết, hữu nghị và tri ân quốc tế tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thượng tướng Ryo Chol Ung cùng các đại biểu hai đoàn.

Sau khi nghe giới thiệu về lộ trình thời gian dự kiến xây dựng Cụm tượng tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Triều Tiên tại Khu biểu tượng, Thượng tướng Ryo Chol Ung đánh giá cao ý nghĩa của việc xây dựng Cụm tượng, giúp gìn giữ và nhắc nhớ về mối quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp Việt Nam - Triều Tiên trải qua các thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước.

Trao đổi với Thượng tướng Ryo Chol Ung, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh, trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, Việt Nam luôn nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của các nước anh em và bạn bè quốc tế, trong đó có Triều Tiên. Thắng lợi của Việt Nam trong các cuộc kháng chiến có sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, trong sáng và thủy chung của các nước xã hội chủ nghĩa anh em và bạn bè quốc tế tiến bộ.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng khẳng định Đảng, Nhà nước, nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam luôn trân trọng, ghi nhớ sự giúp đỡ hiệu quả của Triều Tiên cùng sự đóng góp của các liệt sĩ Triều Tiên trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện xây dựng Cụm tượng theo kế hoạch; quan tâm thúc đẩy việc trao đổi các hiện vật và tư liệu lịch sử về mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc và quân đội hai nước để trưng bày và giới thiệu.