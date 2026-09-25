Việt Nam là đối tác ưu tiên của EU tại châu Á - Thái Bình Dương

Hai bên vui mừng nhận thấy quan hệ Việt Nam-EU tiếp tục phát triển tích cực, ngày càng sâu rộng và thực chất. Phía EU đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội, hội nhập quốc tế cũng như vai trò, vị thế ngày càng cao của Việt Nam tại khu vực và các diễn đàn đa phương; khẳng định Việt Nam là một đối tác quan trọng, ưu tiên của EU tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Phiên họp lần thứ 7 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Liên minh châu Âu (EU). Ảnh: TTXVN

Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là đoàn cấp cao; mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực thương mại-đầu tư, phát triển bền vững, quốc phòng, an ninh cũng như các lĩnh vực hợp tác mới; khẳng định sẽ tích cực hợp tác thúc đẩy giải quyết các tồn tại, vướng mắc. Hai bên nhất trí tăng cường tham vấn, phối hợp tại các diễn đàn quốc tế; ủng hộ chủ nghĩa đa phương, vai trò của Liên hợp quốc và giải quyết những bất đồng, tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc; bảo vệ và củng cố trật tự dựa trên luật lệ.

Hai bên khẳng định tầm quan trọng của vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực và nhất trí tiếp tục thúc đẩy, hướng tới nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-EU. Về Biển Đông, hai bên chia sẻ quan ngại trước những diễn biến phức tạp gần đây; tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không; nhấn mạnh mọi bất đồng, tranh chấp cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.