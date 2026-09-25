'Lồng đèn thắp sáng ước mơ' năm 2026: Trung thu ý nghĩa với thiếu nhi cả nước

Chương trình kết nối trực tuyến với 16 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố, bao gồm các điểm cầu biên giới tại: Điện Biên, Lạng Sơn, Nghệ An, Gia Lai, Tây Ninh và Đồng Tháp, lan tỏa niềm vui đêm rằm từ Cần Thơ đến nhiều vùng miền.

Trao xe đạp tới các em thiếu nhi tại chương trình. Ảnh: Minh Quang

Đến dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy; Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình cùng hơn 1.000 thiếu nhi.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Hồ Hồng Nguyên nhấn mạnh, Trung thu không chỉ là một ngày hội mà còn là dịp để tình yêu thương, sự sẻ chia và những ước mơ tuổi thơ được nâng niu, lan tỏa. Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho trẻ em.

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Hồ Hồng Nguyên trao quà cho thiếu nhi. Ảnh: Minh Quang

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong thư gửi thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Trung thu năm 2026 về việc không để cháu nào thiếu đi sự chăm sóc, không để hoàn cảnh nào lấy đi niềm vui và ước mơ tuổi nhỏ, tổ chức Đoàn và Đội các cấp luôn xác định công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ thiếu nhi là nhiệm vụ trọng tâm.

Trong 14 năm qua, Chương trình “Trung thu cho em” đã được triển khai rộng khắp, mang niềm vui và sự sẻ chia đến với thiếu nhi. Từ năm 2021, Hành trình “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” tiếp tục nối dài những yêu thương, sẻ chia đến với thiếu nhi trên khắp mọi miền Tổ quốc. Mùa trung thu năm nay, hơn 7 triệu chiếc lồng đèn và gần 800.000 phần quà được trao tặng cho thiếu nhi tất cả các tỉnh thành, ưu tiên các em tại 248 xã biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các em có hoàn cảnh khó khăn.

Các đồng chí lãnh đạo trao quà và học bổng cho các em. Ảnh: Minh Quang

Trao quà tới các em thiếu nhi trong chương trình “Lồng đèn thắp sáng ước mơ”. Ảnh: Minh Quang

Tại thành phố Cần Thơ, chuỗi hoạt động diễn ra sôi nổi với triển lãm ảnh, bày mâm cỗ, trang trí lồng đèn, diễu hành rước đèn... Trung ương Đoàn và Hội đồng Đội Trung ương vận động hơn 1,1 tỷ đồng trao hơn 1.000 phần quà, 100 xe đạp và 100 suất học bổng cho thiếu nhi khó khăn, cùng 10 xe đạp và 50 phần quà tại Trung tâm Công tác xã hội thành phố. Bên cạnh đó, thành phố Cần Thơ bố trí thêm 400 triệu đồng để trao 1.000 phần quà và 100 suất học bổng cho thiếu nhi tại các xã, phường.

Từ ngày 14 đến 25-9, các cấp bộ Đoàn, Hội đồng Đội đồng loạt tổ chức thăm hỏi, tặng quà, học bổng cho thiếu nhi trên phạm vi toàn quốc. Điểm nhấn năm nay là nguồn lực Trung ương vận động được phân bổ tới đủ 34 tỉnh, thành phố, gắn với Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025-2030”.

Chuỗi hoạt động Hành trình “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động ý nghĩa. Ảnh: Minh Quang

Tính đến ngày 25-9, các cấp bộ Đoàn, Hội đồng Đội và cơ sở Đội đã trao 798.892 phần quà, 6.988.157 chiếc lồng đèn và thực hiện 6 công trình dành cho thiếu nhi.