Việt Nam – Canada thúc đẩy hợp tác an ninh, thực thi pháp luật

Tham dự Hội đàm còn có đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng Bộ Công an Việt Nam.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và Bộ trưởng Bộ An toàn công cộng Canada Gary Anandasangaree.

​Tại hội đàm, hai bên đánh giá cao bước phát triển vượt bậc của quan hệ song phương và khẳng định quyết tâm đưa hợp tác an ninh, thực thi pháp luật trở thành trụ cột vững chắc, tương xứng với tầm vóc Đối tác chiến lược mới được xác lập.

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đẩy mạnh phối hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao và chia sẻ thông tin truy bắt đối tượng truy nã; kiên quyết không để các thế lực thù địch lợi dụng địa bàn lẩn trốn hoặc tiến hành các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia của mỗi nước.

Quang cảnh hội đàm giữa hai Bộ.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm mạng và ứng dụng công nghệ trong thực thi pháp luật; đẩy mạnh hợp tác về công nghiệp an ninh; chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, quản lý biên giới hiện đại.

Hai bên khẳng định, cuộc hội đàm mở ra giai đoạn hợp tác tin cậy, thực chất, đóng góp thiết thực vào an ninh quốc gia mỗi nước, cũng như hòa bình, thịnh vượng tại khu vực và trên thế giới.

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại hội đàm.

Nhằm nâng tầm phối hợp nghiệp vụ, tại hội đàm, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề xuất hai bên thiết lập cơ chế “Đối thoại An ninh và Thực thi pháp luật cấp Thứ trưởng” tổ chức luân phiên thường niên; tăng cường trao đổi đoàn các cấp và phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho các đoàn cấp cao, cũng như các sự kiện quốc tế lớn do hai nước đăng cai, tiêu biểu là Hội nghị APEC năm 2027 tại Việt Nam và APEC năm 2029 tại Canada.

Bộ trưởng Bộ An toàn công cộng Canada Gary Anandasangaree phát biểu tại hội đàm.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã trân trọng mời Bộ trưởng Bộ An toàn công cộng Canada sang thăm Việt Nam và tham dự Hội nghị quốc tế cấp cao về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia vào quý II/2027.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng Bộ Công an Việt Nam có buổi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Telesat, Canada.

Cùng ngày, đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng Bộ Công an Việt Nam cũng đã có buổi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Telesat, Canada.​