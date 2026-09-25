Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Kuwait và Quốc khánh 2/9

Đại sứ Nguyễn Đức Thắng phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait cung cấp)

Tham dự buổi lễ có: Thứ trưởng Ngoại giao Kuwait Hamad Suleiman Mashaan Al-Mashaan; đại diện các bộ, ngành, cơ quan, địa phương, doanh nghiệp và bạn bè Kuwait, các Đại sứ, Đại biện và thành viên ngoại giao đoàn tại Kuwait, cùng đông đảo cộng đồng người Việt Nam.

Sự có mặt của gần 450 khách mời tại sự kiện thể hiện sự quan tâm và tình cảm của bạn bè Kuwait và cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam cũng như quan hệ hữu nghị Việt Nam-Kuwait.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Kuwait Nguyễn Đức Thắng nhấn mạnh ý nghĩa của 50 năm phát triển quan hệ Việt Nam-Kuwait; khẳng định quan hệ hai nước đang bước vào giai đoạn mới với khuôn khổ Đối tác chiến lược được thiết lập từ tháng 11/2025.

Kuwait là quốc gia đầu tiên tại vùng Vịnh thiết lập quan hệ với Việt Nam, hiện là nhà đầu tư lớn nhất từ Trung Đông với hơn 3,5 tỷ USD vốn góp tại Lọc hóa dầu Nghi Sơn và tổng thương mại song phương hằng năm cao nhất ở khu vực, đạt khoảng 7 tỷ USD/năm.

Hai nước còn nhiều dư địa mở rộng hợp tác thực tiễn trên các lĩnh vực về an ninh năng lượng, an ninh lương thực, chuyển đổi số, dịch vụ dầu khí, xây dựng, sản phẩm Halal và du lịch.

Đại sứ Nguyễn Đức Thắng và Thứ trưởng Ngoại giao Kuwait Hamad Suleiman Mashaan Al-Mashaan cắt bánh chào mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait cung cấp)

Nhân dịp Quốc khánh, Đại sứ Nguyễn Đức Thắng đã điểm lại những thành tựu nổi bật của Việt Nam sau 81 năm xây dựng và phát triển. Các con số ấn tượng như tăng trưởng GDP hơn 8% năm 2025 và mục tiêu hai con số giai đoạn 2026-2030, tổng thương mại quốc tế vượt 1.100 tỷ USD, thu hút FDI tăng hơn 55% với số đăng ký gần 41 tỷ USD trong 8 tháng qua, phấn đấu thu hút 25 triệu khách quốc tế năm nay,… tiếp tục khẳng định tiềm năng kinh tế, vai trò và đóng góp ngày càng tích cực của Việt Nam vào hợp tác khu vực và quốc tế.

Trong khuôn khổ sự kiện, Đại sứ quán đã mang đến cho bạn bè Kuwait và khách quốc tế một bức tranh trực quan, đa dạng về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam.

Không gian trưng bày tái hiện nét đặc trưng của phố cổ Hội An và làng quê Bắc Bộ, đồng thời giới thiệu các hình ảnh, tư liệu về lịch sử, văn hóa, du lịch và những thành tựu phát triển của Việt Nam và quan hệ Việt Nam-Kuwait.

Ẩm thực truyền thống gồm nem, phở, bánh mì, trái dừa tươi và cà-phê Việt Nam đặc biệt thu hút khách mời. Chương trình nghệ thuật với các tiết mục ca múa, trình diễn áo dài cũng đã tạo nên những khoảnh khắc giao lưu giàu cảm xúc, thể hiện sự gần gũi và gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait cung cấp)

Cùng với các hoạt động kỷ niệm, Đại sứ quán tổ chức gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại Kuwait, thông tin và quán triệt những nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Đại sứ Nguyễn Đức Thắng ghi nhận và cảm ơn sự đồng hành, hỗ trợ của bà con trong các hoạt động của Đại sứ quán; đề nghị cộng đồng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chấp hành pháp luật sở tại, bảo đảm an toàn trong bối cảnh tình hình khu vực còn diễn biến phức tạp và tích cực đóng góp cho quê hương đất nước cũng như củng cố quan hệ hữu nghị Việt Nam-Kuwait.