Tổng thống Mỹ đề cao mối quan hệ với Chủ tịch Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: AP

Hai bên cần hướng tới một mối quan hệ mà trong đó hợp tác là chủ đạo, cạnh tranh lành mạnh, quản lý thỏa đáng bất đồng và cam kết duy trì hòa bình, mang lại lợi ích tốt hơn cho nhân dân hai nước và người dân trên toàn thế giới. Chừng nào Trung Quốc và Mỹ còn duy trì tinh thần bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi thì chừng đó vẫn có thể tìm được lối thoát cho các vấn đề còn tồn tại. Về phần mình, Tổng thống Donald Trump đề cao mối quan hệ với Chủ tịch Tập Cận Bình; cho rằng quan hệ Mỹ-Trung chắc chắn sẽ được xử lý tốt dưới sự lãnh đạo của hai nguyên thủ. Theo Tân Hoa xã, Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump khẳng định hai nước sẽ ủng hộ lẫn nhau trong việc đăng cai tổ chức Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC năm 2026 và Hội nghị thượng đỉnh G20.