Ông Lương Hoàng Thái làm Thứ trưởng Bộ Công Thương

Ngày 24/9, Thủ tướng Lê Minh Hưng ký Quyết định số 1836/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Theo quyết định, ông Lương Hoàng Thái, Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại, được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Thủ tướng bổ nhiệm ông Lương Hoàng Thái, Cục trưởng Cục Phòng vệ Thương mại giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Ông Lương Hoàng Thái sinh ngày 9/6/1973, quê Quảng Ngãi. Ông Thái có trình độ cử nhân kinh tế ngoại thương, thạc sĩ kinh doanh quốc tế và cao cấp lý luận chính trị.

Ông Thái có nhiều năm công tác trong lĩnh vực chính sách thương mại.

Từ tháng 1/1996 đến tháng 2/2003, ông là chuyên viên Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Thương mại.

Từ tháng 2/2003 đến tháng 11/2010, ông giữ chức phó vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Thương mại, nay là Bộ Công Thương.

Từ tháng 11/2010 đến tháng 2/2025, ông giữ chức vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương. Trong thời gian này, ông tham gia công tác đàm phán và triển khai nhiều hiệp định thương mại tự do của Việt Nam.

Từ tháng 3/2025, ông Lương Hoàng Thái giữ chức Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương, trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng.

Đến thời điểm hiện tại, lãnh đạo Bộ Công Thương gồm Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng và bốn Thứ trưởng, gồm ông Trương Thanh Hoài, ông Nguyễn Việt Sơn, ông Lương Hoàng Thái và bà Phan Thị Thắng.