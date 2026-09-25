Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đối với đồng chí Bùi Hoàng Phương

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2026-2031 đối với đồng chí Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương sinh năm 1983, quê quán tỉnh Ninh Bình. Đồng chí có trình độ lý luận chính trị cao cấp, là thạc sĩ Công nghệ thông tin, thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - Ảnh: T.Đ

Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, đồng chí Bùi Hoàng Phương từng giữ các chức vụ: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Thông tin và Truyền thông; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIV.

Ngày 21/9/2026, Tỉnh ủy Quảng Trị công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định đồng chí Bùi Hoàng Phương giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025-2030.

Cùng ngày, HĐND tỉnh Quảng Trị đã bầu đồng chí Bùi Hoàng Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2026-2031, với 100% số phiếu tán thành.