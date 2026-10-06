Thiều Bảo Trâm chưa thay đổi

Tối 5/10, Thiều Bảo Trâm phát hành MV Tạnh mưa, sản phẩm âm nhạc mới sau Thỏ Săn Mồi. Ca khúc do Trid Minh sáng tác, tiếp tục khai thác câu chuyện tình yêu, nỗi buồn.

Tạnh mưa mang màu sắc pop ballad nhẹ nhàng, thiên về tự sự. Phần âm nhạc được xử lý tương đối tiết chế, không đặt nặng tiết tấu hay trình diễn mà dành nhiều không gian cho giọng hát và phần lời. Đây cũng là vùng âm nhạc khá quen thuộc với Thiều Bảo Trâm, từng xuất hiện trong những sản phẩm như Sau lưng anh có ai kìa, after YOU hay Không lời.

Lựa chọn này tạo sự đối lập với Thỏ Săn Mồi phát hành hồi tháng 5. Ở sản phẩm trước, Thiều Bảo Trâm thử sức với pop R&B hiện đại, nhịp điệu rõ hơn, đồng thời tập trung vào vũ đạo và hình ảnh trưởng thành, gợi cảm. Với Tạnh mưa, nữ ca sĩ trở lại cách hát và kể chuyện tình cảm vốn quen thuộc.

Thiều Bảo Trâm trở lại với màu sắc pop ballad trong Tạnh mưa. Ảnh: @thieubaotram.

Phản ứng ban đầu dành cho Tạnh mưa khá tích cực, dù sản phẩm chưa tạo ra mức độ thảo luận quá lớn. Dưới MV, nhiều khán giả nhận xét ca khúc dễ nghe, hợp với chất giọng của Thiều Bảo Trâm và đánh giá cao phần cao trào ở cuối bài. Một số ý kiến cho biết họ từng e ngại cách nữ ca sĩ lựa chọn ca khúc ở những sản phẩm trước, nhưng cho rằng Tạnh mưa phù hợp hơn.

Bên cạnh phần âm nhạc, hình ảnh của Thiều Bảo Trâm và đoạn khiêu vũ trong MV cũng nhận được nhiều phản hồi. Tuy vậy, xét về mức độ lan tỏa, Tạnh mưa hiện chưa tạo ra hiệu ứng quá nổi bật trên mạng xã hội. Phần thảo luận chủ yếu vẫn tập trung trong nhóm khán giả theo dõi nữ ca sĩ.

Thiều Bảo Trâm sinh năm 1994, từng hoạt động trong nhóm nhạc Bee.T cùng chị gái Thiều Bảo Trang dưới sự dẫn dắt của nhạc sĩ Phương Uyên, trước khi tách ra hoạt động solo. Năm 2017, nữ ca sĩ gây chú ý khi tham gia The Remix - Hòa âm ánh sáng. Trong sự nghiệp solo, Thiều Bảo Trâm từng phát hành các ca khúc như Một mình có buồn không?, Sau lưng anh có ai kìa, mini album after YOU và Chắc anh có nỗi khổ tâm. Cuối năm 2024, cô tham gia Chị đẹp đạp gió và có tên trong đội hình Hoa Đạp Gió gồm 10 thành viên sau chung kết.

Năm 2025, Thiều Bảo Trâm ra mắt MV Không lời, đạt thành tích mức khá với 10 triệu lượt xem.

Đời tư của Thiều Bảo Trâm từng nhận nhiều sự chú ý. Đầu năm 2025, cô xác nhận đã chia tay Matthis Metharam, bạn trai kém 10 tuổi, sau khoảng một năm hẹn hò và đề nghị khán giả ngừng gán ghép để không ảnh hưởng đến cuộc sống của người cũ.