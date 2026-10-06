Clip của Tóc Tiên khiến 1,8 triệu fan quốc tế 'dậy sóng'

Mới đây, một đoạn clip ghi lại màn trình diễn của Tóc Tiên trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) bất ngờ nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng người hâm mộ quốc tế. Khoảnh khắc nữ ca sĩ thể hiện ca khúc Em Tiên - bài hát được cô lựa chọn để mang đến sân khấu Eurovision Song Contest Asia 2026 tại Thái Lan sắp tới nhanh chóng thu hút hàng loạt bình luận tích cực.

Clip Tóc Tiên trình diễn ca khúc Em Tiên nhận được "mưa lời khen".

Trong đoạn clip được chia sẻ, Tóc Tiên xuất hiện với hình ảnh đầy năng lượng. Nữ ca sĩ vừa thể hiện những câu hát với chất giọng đặc trưng, vừa thực hiện loạt động tác vũ đạo mạnh mẽ, dứt khoát. Sự kết hợp giữa giọng hát, thần thái và khả năng làm chủ sân khấu giúp phần trình diễn tạo được ấn tượng ngay từ những giây đầu tiên.

Đáng chú ý, bên dưới đoạn clip, nhiều fan quốc tế dành lời khen cho đại diện Việt Nam. Không ít ý kiến cho rằng Tóc Tiên sở hữu giọng hát nổi bật, khả năng trình diễn tốt và đặc biệt là nguồn năng lượng sân khấu rất phù hợp với một cuộc thi âm nhạc mang tính quốc tế.

Một số khán giả còn bày tỏ sự bất ngờ trước khả năng vừa hát vừa nhảy của nữ ca sĩ. Với họ, Tóc Tiên không chỉ gây chú ý bởi phần nghe mà còn tạo được sức hút bằng hình ảnh và phong cách trình diễn. Những phản ứng này cho thấy Em Tiên đang bước đầu tạo được sự tò mò đối với những khán giả chưa từng biết đến nữ ca sĩ Việt Nam.

Nhiều fan quốc tế đánh giá cao màn trình diễn của Tóc Tiên, nhận định cô sẽ giành vị trí cao tại Eurovision Song Contest Asia 2026.

Đặc biệt, nhiều fan quốc tế mạnh dạn dự đoán Tóc Tiên có thể đạt thứ hạng cao tại Eurovision Song Contest Asia 2026. Dù đây mới chỉ là những nhận định từ cộng đồng người hâm mộ và kết quả cuối cùng vẫn phụ thuộc vào màn trình diễn chính thức, sự chú ý dành cho đại diện Việt Nam rõ ràng đang ngày càng tăng.

Với kinh nghiệm nhiều năm đứng trên sân khấu cùng khả năng làm chủ những tiết mục có tính trình diễn cao, Tóc Tiên được kỳ vọng sẽ tạo nên một tiết mục đủ sức để lại dấu ấn tại Eurovision Song Contest Asia 2026. Đặc biệt, khi Em Tiên tiếp tục được giới thiệu đến khán giả quốc tế, sự quan tâm dành cho nữ ca sĩ được dự đoán sẽ còn tăng thêm trước thời điểm cuộc thi chính thức diễn ra.

Tóc Tiên được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện ở cuộc thi quốc tế sắp tới.