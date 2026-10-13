Samsung giữ vững vị thế số một thị trường di động toàn cầu dù đối mặt khủng hoảng chi phí

Thị trường smartphone toàn cầu trong quý 3/2026 ghi nhận diễn biến đầy thách thức khi tổng doanh số sụt giảm nghiêm trọng. Bất chấp bức tranh ảm đạm của toàn ngành, thương hiệu công nghệ Hàn Quốc Samsung vẫn duy trì vị thế dẫn đầu thế giới về khối lượng thiết bị xuất xưởng, bám sát ngay phía sau là đối thủ truyền kiếp Apple.

Cục diện thị phần phân hóa mạnh giữa các thương hiệu lớn

Theo báo cáo nghiên cứu mới nhất từ Counterpoint Research, Samsung tiếp tục đứng ở vị trí số một với 25% thị phần toàn cầu trong quý 3/2026. Đóng góp lớn vào kết quả này đến từ doanh số ấn tượng của dòng điện thoại gập Galaxy Z Fold 8, giúp hãng bù đắp đáng kể những khó khăn chung từ thị trường.

Apple giữ vị trí á quân với 22% thị phần, tiếp tục tạo ra cuộc rượt đuổi sít sao ở phân khúc dẫn đầu. Trong khi đó, khoảng cách giữa nhóm đầu và phần còn lại của thị trường có sự chênh lệch rõ rệt.

Samsung vẫn dẫn đầu thị phần smartphone toàn cầu trong quý 3/2026

Áp lực tăng giá linh kiện kéo thị trường về đáy 14 năm

Dù các thương hiệu hàng đầu duy trì thị phần ổn định, toàn bộ ngành công nghiệp di động đang phải trải qua giai đoạn vô cùng khắc nghiệt. Doanh số toàn cầu trong quý 3/2026 đã giảm tới 20%, chạm mốc thấp nhất trong vòng 14 năm trở lại đây.

Nguyên nhân cốt lõi của đợt suy giảm này bắt nguồn từ sự leo thang chi phí của các thành phần phần cứng quan trọng. Giá bộ xử lý và chip nhớ tăng vọt đã buộc các hãng phải nâng giá bán trung bình của mỗi thiết bị thêm 20%, tạo rào cản chi tiêu trực tiếp đối với người dùng phổ thông.

Các điện thoại Samsung được nhiều người ưa chuộng

Tình trạng giá linh kiện tăng vọt tạo ra gánh nặng tài chính nặng nề. Theo ước tính từ các chuyên gia phân tích, mảng di động của Samsung có thể ghi nhận khoản lỗ khoảng 1,8 tỷ USD trong quý 3/2026 dù đã chủ động điều chỉnh giá bán sản phẩm để bảo vệ biên lợi nhuận.

Định hướng thích ứng và chiến lược tái cấu trúc cho giai đoạn tới

Không chỉ riêng Samsung, các nhà sản xuất lớn như Apple cũng buộc phải tăng giá bán lẻ để bù đắp chi phí chuỗi cung ứng leo thang. Tình trạng này khiến các hãng phải thay đổi toàn diện kế hoạch sản xuất và phân phối.

Bước sang quý 4, các nhà sản xuất smartphone được dự báo sẽ chuyển trọng tâm chiến lược sang việc tối ưu hóa lợi nhuận thay vì chạy đua số lượng. Các thương hiệu dự kiến sẽ dồn nguồn lực vào phân khúc cao cấp, hạn chế ra mắt dồn dập các mẫu máy mới, đồng thời chủ động cắt giảm sản lượng xuất xưởng để kiểm soát rủi ro tồn kho.