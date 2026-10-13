Bộ Công Thương muốn linh hoạt nguồn tiền cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Bộ Công Thương đang hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2026/TT-BC quy định về tạm ứng cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ nguồn ngân sách nhà nước, trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu và hoàn trả tạm ứng ngân sách nhà nước (Thông tư 19).

Trước đó Thông tư 19 được ban hành và có hiệu lực ngay trong ngày 3/4/2026. Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, qua 6 tháng thực hiện thông tư, cơ chế tạm ứng vốn từ ngân sách nhà nước cho Quỹ bình ổn đã góp phần hạn chế tác động của biến động giá xăng dầu.

Tuy nhiên, thực tiễn triển khai đã bộc lộ một số vướng mắc và chưa phản ánh đầy đủ các biến động thực tế, từ đó gây khó khăn cho việc thực hiện của doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước và các bên liên quan.

Để tháo gỡ, Bộ Công Thương đang xây dựng dự thảo Thông tư 19 theo trình tự, thủ tục rút gọn, tập trung vào 3 nội dung chính.

Đáng chú ý, Bộ dự kiến linh hoạt kết hợp các nguồn tiền tạm ứng cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Bộ Công Thương phê duyệt số tiền tạm ứng cho Quỹ tại thương nhân trên cơ sở kết hợp nguồn ngân sách nhà nước với nguồn tiền trích lập hiện có trên tài khoản phong tỏa, từ đó nâng cao hiệu quả sử dụng dòng tiền.

Thứ hai, linh hoạt phương thức nộp hồ sơ. Doanh nghiệp có thể gửi hồ sơ đề nghị tạm ứng qua dịch vụ bưu chính hoặc thư điện tử tại địa chỉ xangdau@moit.gov.vn, từ đó thuận lợi hơn trong quá trình thực hiện thủ tục.

Thứ ba, chuẩn hóa hồ sơ kiểm soát qua ngân hàng thương mại. Dự thảo quy định thống nhất danh mục chứng từ, gồm quyết định phê duyệt của Bộ Công Thương và bảng xác định số tiền chi sử dụng, trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

“Quy định này giúp ngân hàng thuận lợi hơn trong thực hiện lệnh giao dịch”, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết.

Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới biến động khó lường, Bộ Công Thương đang hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng đang xây dựng dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu, trong đó đề xuất thay đổi cách quản lý Quỹ bình ổn giá. Theo dự thảo, các thương nhân đầu mối phải chốt số dư quỹ trước khi nghị định có hiệu lực. Toàn bộ số dư dương sẽ được chuyển về tài khoản do Bộ Tài chính mở tại Kho bạc Nhà nước. Trong vòng 12 tháng từ ngày nghị định có hiệu lực, doanh nghiệp có số dư dương hoặc âm phải kiểm toán độc lập chuyên đề để xác định lại số dư, làm cơ sở xử lý phần chênh lệch hoặc khoản âm quỹ theo quy định.

Theo thông tin công khai mới nhất của Bộ Tài chính, tính đến hết ngày 30/6, Số dư Quỹ bình ổn giá xăng đầu là 196,28 tỷ đồng từ nguồn trích lập, chi sử dụng - tăng hơn 1,22 tỷ đồng so với hồi đầu quý II. Mức tăng này đến từ lãi phát sinh trên số dư quỹ, do trong quý không phát sinh trích lập và chi sử dụng.

Đối với nguồn quỹ tạm ứng từ ngân sách nhà nước, trong quý II tổng số trích quỹ là hơn 1.886 tỷ đồng và tổng số sử dụng là hơn 873 tỷ đồng. Đến cuối quý, số dư Quỹ từ nguồn này đạt gần 1.715 tỷ đồng.

Như vậy, đến cuối quý II, tổng số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu đạt hơn 1.911 tỷ đồng, bao gồm gần 1.715 tỷ đồng thuộc nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước và hơn 196,28 tỷ đồng từ nguồn quỹ trích lập, chi tại các doanh nghiệp đầu mối.

Thời gian qua, liên Bộ Công Thương - Tài chính đã điều hành giá xăng dầu bám sát giá thị trường thế giới, linh hoạt kết hợp với việc tiếp tục sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Tại họp báo mới đây, đại diện Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục sử dụng Quỹ như một trong cái công cụ quan trọng trong điều tiết giá.

“Từ nay đến cuối năm, chúng tôi cũng đã cân đối tổng nguồn và về cơ bản chúng ta sẽ đáp ứng đủ xăng dầu phục vụ sản xuất kinh doanh và tiêu dùng. Giá tiếp tục điều hành linh hoạt bám sát thế giới và sử dụng Quỹ bình ổn xăng dầu để điều hành khi cần thiết”, bà Nguyễn Thuý Hiền, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước trao đổi với báo chí.