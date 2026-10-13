Giá laptop có thể tăng 'sốc' năm 2027, cơn ác mộng với người mua máy tính

Theo TrendForce, lượng laptop xuất xưởng toàn cầu có thể giảm từ vài phần trăm đến gần 10%, tùy thuộc vào cách các nhà sản xuất điều chỉnh giá bán và kiểm soát chi phí.

Người dùng có thể phải trả nhiều tiền hơn để mua máy mới, trong khi các hãng phải đứng trước lựa chọn khó khăn giữa lợi nhuận, cấu hình và sức cạnh tranh.

Giá laptop có thể tăng mạnh năm 2027. Ảnh: Bloomberg

Theo báo cáo, công ty nghiên cứu thị trường TrendForce dự báo lượng máy tính xách tay xuất xưởng trên toàn cầu trong năm 2027 sẽ suy giảm.

Mức giảm có thể dao động từ thấp đến cao ở ngưỡng một chữ số, tùy thuộc vào phản ứng của các nhà sản xuất trước áp lực chi phí linh kiện ngày càng lớn.

Rủi ro lớn nhất đối với thị trường laptop trong năm 2027 có thể không còn nằm ở tình trạng thiếu hụt nguồn cung như trước, mà chuyển sang tác động của giá thành tăng cao đối với nhu cầu mua sắm.

Nếu chi phí sản xuất tiếp tục leo thang, các hãng sẽ phải quyết định có nên tăng giá bán để bù đắp hay tự gánh một phần chi phí nhằm duy trì sức mua.

TrendForce dự báo lượng laptop xuất xưởng toàn cầu giảm ở mức vài phần trăm trong năm 2027.

Tuy nhiên, nếu giá bộ nhớ DRAM và bộ xử lý trung tâm (CPU) tiếp tục duy trì ở mức cao, các thương hiệu có thể buộc phải chuyển phần lớn chi phí tăng thêm sang người tiêu dùng thông qua việc điều chỉnh giá bán lẻ.

Khi laptop trở nên đắt đỏ hơn, người dùng có xu hướng kéo dài thời gian sử dụng thiết bị hiện tại thay vì nâng cấp lên máy mới.

Điều này có thể khiến chu kỳ thay thế máy tính kéo dài hơn nữa, đẩy mức sụt giảm lượng xuất xưởng trong cả năm lên ngưỡng cao của mức một chữ số.

Ba linh kiện chiếm tới 68% giá thành một mẫu laptop phổ thông

Áp lực chi phí đặc biệt đáng lo ngại bởi CPU, DRAM và ổ cứng thể rắn SSD đang chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí linh kiện của máy tính xách tay.

Theo báo cáo của TrendForce, trong Quý 3/2026, 3 thành phần này chiếm tới 68% tổng chi phí linh kiện của một mẫu laptop phổ thông có giá bán lẻ đề xuất 900 USD.

Đây là tỷ trọng đáng kể, cho thấy chỉ cần giá một hoặc nhiều linh kiện tăng mạnh, tổng chi phí sản xuất thiết bị cũng có thể bị đẩy lên đáng kể.

Với những sản phẩm có biên lợi nhuận không quá lớn, các nhà sản xuất sẽ khó hấp thụ toàn bộ mức tăng chi phí mà không ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh.

Ngược lại, nếu tăng giá bán quá mạnh, họ có nguy cơ khiến người tiêu dùng trì hoãn quyết định mua sắm, đặc biệt trong phân khúc laptop phổ thông và tầm trung, nơi giá cả thường là yếu tố quyết định.

TrendForce nhận định các thương hiệu sẽ phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn trong năm tới.

Họ có thể tăng giá bán để bảo vệ lợi nhuận nhưng chấp nhận nguy cơ nhu cầu suy yếu; giữ nguyên giá và tự gánh chi phí để bảo vệ sức cạnh tranh nhưng phải hy sinh biên lợi nhuận gộp; hoặc cắt giảm cấu hình để kiểm soát giá thành, đổi lại là nguy cơ sản phẩm kém hấp dẫn hơn.

Trong bối cảnh người dùng ngày càng quan tâm đến dung lượng RAM, hiệu năng xử lý và tốc độ lưu trữ, việc giảm cấu hình cũng không phải giải pháp dễ dàng.

Một mẫu laptop có giá dễ tiếp cận nhưng dung lượng bộ nhớ thấp hơn hoặc hiệu năng kém hơn đối thủ có thể mất lợi thế trên thị trường.

Ngoài chi phí linh kiện, việc tổ chức chuỗi cung ứng và lựa chọn địa điểm sản xuất cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát giá thành.

TrendForce cho biết nếu áp lực thuế quan không gia tăng thêm, các nhà sản xuất có thể cân nhắc chuyển một phần hoạt động sản xuất laptop trở lại Trung Quốc nhằm giảm chi phí.

Theo ước tính của công ty nghiên cứu thị trường này, Trung Quốc chiếm khoảng 76% sản lượng laptop toàn cầu trong năm 2025. Tỷ trọng này được dự báo tăng lên 79% trong năm 2026 và có khả năng vượt 80% vào năm 2027.

(Theo 9to5mac)