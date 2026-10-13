Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đổi mới mạnh mẽ việc huy động, phân bổ, sử dụng nguồn lực xã hội để phát triển kinh tế thể thao

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan liên quan. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành Thông báo số 194-TB/VPTW, ngày 12/10/2026, về ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 2/10/2026 về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới.

PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI KINH TẾ THỂ THAO, NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ

Thông báo nêu rõ, qua 15 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW và triển khai Kết luận số 70-KL/TW của Bộ Chính trị, thể dục, thể thao đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, cần tiếp tục đánh giá đầy đủ những hạn chế, khắc phục bất cập trong xã hội hóa, thu hút và sử dụng nguồn lực, tạo chuyển biến thực chất trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ việc huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực xã hội; khắc phục những hạn chế trong xã hội hóa, thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế thể thao phát triển theo hướng tạo thêm giá trị, việc làm và đóng góp cho tăng trưởng.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao nghiên cứu phát triển hệ sinh thái kinh tế thể thao đồng bộ, bao gồm đào tạo, dịch vụ, tổ chức sự kiện, bản quyền và truyền thông, du lịch thể thao, cơ sở luyện tập, trang thiết bị, y học và phục hồi thể thao, công nghệ, dữ liệu và các sản phẩm phục vụ thể thao.

Đặc biệt, phương thức đầu tư, quản lý và khai thác cơ sở vật chất thể thao phải được đổi mới theo hướng “Nhà nước kiến tạo, xã hội đầu tư, thị trường vận hành, Nhà nước giám sát”, nhằm huy động hiệu quả nguồn lực xã hội, nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác hệ thống thiết chế thể thao.

Đối với các công trình thể thao quốc gia và công trình quy mô lớn, cần nghiên cứu cơ chế đầu tư, vận hành đặc thù ngay từ khi quyết định chủ trương đầu tư. Trong đó, phải xác định rõ mô hình quản lý, nguồn thu, chi phí vận hành, phương án khai thác, trách nhiệm bảo trì và hiệu quả kinh tế - xã hội trong toàn bộ vòng đời công trình.

Đồng thời, phân định rõ công trình Nhà nước trực tiếp quản lý và công trình có thể huy động khu vực tư nhân đầu tư, vận hành.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu rà soát mô hình hoạt động của các liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia; làm rõ trách nhiệm của Nhà nước và các tổ chức này, cơ chế sử dụng kinh phí, huy động nguồn lực xã hội; bảo đảm công khai, minh bạch trong tuyển chọn vận động viên, sử dụng kinh phí và tổ chức thi đấu.

ĐẦU TƯ CÓ TRỌNG ĐIỂM, HOÀN THIỆN THỂ CHẾ ĐỂ TRIỂN KHAI TỪ NĂM 2027

Đối với thể thao thành tích cao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu đổi mới đầu tư theo hướng tập trung, có trọng điểm; xác định các môn thể thao, nội dung thi đấu và vận động viên có khả năng cạnh tranh quốc tế để tập trung đầu tư dài hạn.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải hoàn thành việc xác định danh mục các môn thể thao trọng điểm trong quý IV/2026; xây dựng mô hình và chương trình phát triển vận động viên dài hạn, bảo đảm đồng bộ điều kiện huấn luyện, thi đấu, dinh dưỡng, y học, phục hồi và nguồn lực thực hiện trong quý II/2027.

Cùng thời hạn này, cần hoàn thiện cơ sở dữ liệu thống nhất về thể dục, thể thao; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, dữ liệu trong tuyển chọn, huấn luyện, phân bổ nguồn lực và đánh giá kết quả. Việc sử dụng chuyên gia nước ngoài phải gắn với chuyển giao tri thức và xây dựng đội ngũ trong nước.

Về thể chế, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính hoàn thiện bộ quy tắc quản trị đối với các liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia trong quý IV/2026; thực hiện phân loại, đánh giá và công bố công khai năng lực từng liên đoàn hằng năm, hướng tới chuyên nghiệp hóa liên đoàn trước khi chuyên nghiệp hóa thể thao.

Cùng với đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tổ chức quản lý, khai thác hiệu quả các thiết chế thể thao công; bố trí không gian vận động và quỹ đất thể thao trong quy hoạch khu công nghiệp, khu đô thị và khu dân cư mới.

Phát triển thể dục, thể thao phải gắn với nâng cao sức khỏe, thể lực, chất lượng dân số và nguồn nhân lực; chú trọng thể thao học đường, bảo đảm điều kiện tập luyện cho thế hệ trẻ.

Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và các tỉnh ủy, thành ủy xây dựng, hoàn thiện thể chế, phê duyệt và triển khai quy hoạch, chương trình quốc gia đồng bộ từ năm 2027. Các nhiệm vụ phải xác định rõ cơ quan chủ trì, phối hợp, cá nhân chịu trách nhiệm, sản phẩm và tiến độ; định kỳ 6 tháng rà soát, đánh giá kết quả thực hiện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh việc tổ chức thực hiện phải hướng tới kết quả cụ thể, có thể đo lường; bảo đảm nguồn lực Nhà nước và xã hội được sử dụng hiệu quả, đồng thời nâng cao sức khỏe Nhân dân, phát triển tài năng và vị thế thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế.