Thi đua từ hiệu quả công việc

Hiệu quả thi đua được đo bằng những kết quả cụ thể như: Hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn, công trình hoàn thành đúng tiến độ, giải ngân được đẩy nhanh, thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu, chất lượng phục vụ người dân được nâng lên…

Khi thi đua đi vào từng việc cụ thể

Tại phường Tam Phước, đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm được cụ thể hóa trên nhiều lĩnh vực, trong đó có công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và chất lượng phục vụ người dân.

Phường Trảng Bom đẩy mạnh các hoạt động ứng dụng công nghệ để phục vụ người dân, doanh nghiệp. Trong ảnh: Các đại biểu thực hiện nghi thức kích hoạt vận hành Điểm đổi mới sáng tạo phường Trảng Bom. Ảnh: Hải Quân

Qua sơ kết đợt thi đua, phường Tam Phước đạt 97,51/100 điểm trong thực hiện Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp, vượt chỉ tiêu đề ra. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 98,5%, vượt chỉ tiêu. Các chỉ tiêu về tiếp nhận trực tuyến, số hóa kết quả và tái sử dụng dữ liệu trong kỳ báo cáo đều đạt 100%, đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Riêng với yêu cầu rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, trong quý III-2026, phường Tam Phước có hơn 2,4 ngàn hồ sơ được áp dụng mức giảm 30% thời gian, chiếm 68,34% tổng số hồ sơ. Ngoài ra, địa phương còn triển khai các mô hình: Dịch vụ công lưu động phục vụ tận nhà người yếu thế; Không gian chia sẻ - Lắng nghe tiếng dân nhận được sự đón nhận tích cực từ người dân.

Tiếp tục phát huy kết quả đã được, mới đây, UBND phường Tam Phước đã phát động phong trào thi đua Kỷ cương đúng giờ - Hồ sơ đúng hạn - Chất lượng thực chất. Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Vũ Quốc Thái nhấn mạnh: Phường yêu cầu thi đua được đặt vào từng vị trí việc làm. Phấn đấu 100% các mảng công việc chuyên môn được giao đều có kế hoạch, lộ trình xử lý rõ ràng, bảo đảm công việc chất lượng và hồ sơ lưu trữ khoa học. Mỗi cán bộ, công chức hằng tháng phải có ít nhất một sản phẩm rõ nét, mô hình hoặc giải pháp cải cách hành chính có hiệu quả thực tế phục vụ nhân dân...

Việc thực hiện sẽ được phường Tam Phước theo dõi bằng dữ liệu. 15h thứ Sáu hằng tuần, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường trích xuất danh sách hồ sơ còn dưới 24 giờ giải quyết để cảnh báo, đôn đốc. Phường cũng tổ chức kiểm tra công vụ đột xuất về giờ giấc, thái độ phục vụ, tiến độ và chất lượng công việc. Cá nhân có kết quả nổi bật được xét danh hiệu Công chức xuất sắc của tháng, gắn với đánh giá, xếp loại và bình xét thi đua.

Tại phường Trảng Bom, tinh thần thi đua cũng thể hiện rõ ở những bộ phận trực tiếp giải quyết hồ sơ cho người dân. Chị Phan Thị Thu Trang, chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công phường cho biết: Khối lượng công việc tăng cao khi nhiều chính sách, quy định mới liên quan đến đất đai được triển khai. Nhiều cán bộ, công chức phải đi sớm, về muộn, tranh thủ thời gian nghỉ trưa, thậm chí mang việc về nhà làm đến tối. Dù áp lực lớn, đội ngũ vẫn giữ tinh thần trách nhiệm, nỗ lực giải quyết công việc, đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân.

Cùng với công việc thường xuyên tại các bộ phận trực tiếp phục vụ người dân, phường Trảng Bom cụ thể hóa đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm bằng nhiều công trình, phần việc gắn với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Toàn phường có 54 chi, Đảng bộ, đơn vị đăng ký 153 công trình, phần việc; đến nay, 102/153 công trình, phần việc đã thực hiện đạt và vượt tiến độ.

Trong 9 tháng của năm 2026, phường giải ngân đầu tư công hơn 115 tỷ đồng, đạt gần 80% kế hoạch; tổng thu ngân sách trên địa bàn hơn 557 tỷ đồng, bằng hơn 150% dự toán thành phố giao. Phường cũng đã hoàn thành, đưa vào hoạt động Điểm đổi mới sáng tạo phường Trảng Bom, tạo không gian kết nối, thúc đẩy ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong cộng đồng… Các nhiệm vụ được địa phương thực hiện với tinh thần “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả.

Lấy kết quả làm thước đo

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Định Quán, chị Nguyễn Thị Hạnh (ở xã Định Quán) được cán bộ hướng dẫn các bước hoàn thiện hồ sơ. Theo chị Hạnh, quá trình làm thủ tục khá thuận lợi; những nội dung chưa rõ được giải thích ngay nên chị không mất nhiều thời gian để hoàn thiện hồ sơ.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Trảng Bom giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Từ những giao dịch như vậy, yêu cầu nâng chất lượng phục vụ được thể hiện qua các chỉ tiêu cụ thể. Tính đến hết quý III-2026, toàn xã đã tiếp nhận gần 3,7 ngàn hồ sơ, tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn đạt 99,27%; số hóa hồ sơ đạt 100%. Mức độ hài lòng của người dân đạt 99,2%, tăng 4,5% so với quý II-2026.

Cùng với giải quyết hồ sơ, Định Quán tiếp tục duy trì việc tiếp nhận, xử lý ý kiến, phản ánh của người dân, hộ kinh doanh. Trong quý III-2026, lãnh đạo xã đã chỉ đạo xử lý 86/86 ý kiến, phản ánh. Mô hình Cà phê sáng với nhân dân và doanh nghiệp được duy trì, tạo thêm kênh để chính quyền trực tiếp nắm bắt những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Tính đến hết quý III-2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã đạt trên 106,3 tỷ đồng, bằng 126% dự toán HĐND xã giao.

Tinh thần thi đua cũng được triển khai trong MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố với những công trình, phần việc gắn với nhiệm vụ ở cơ sở. Qua đó góp phần chăm lo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh…

Những phần việc cụ thể ở cơ sở đã góp phần tạo nên kết quả chung của thành phố. 9 tháng đầu năm 2026, kinh tế - xã hội của Đồng Nai tiếp tục duy trì đà tăng trưởng; giải ngân đầu tư công tính đến ngày 29-9 đạt hơn 17.860 tỷ đồng, bằng 65,78% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong quý IV-2026, thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, trong đó có mục tiêu tăng trưởng 11% và phấn đấu thu ngân sách đạt 150 ngàn tỷ đồng.

Trong lãnh đạo, điều hành, lãnh đạo thành phố tiếp tục yêu cầu từng cấp, từng ngành xác định rõ nhiệm vụ phải hoàn thành, kết quả cần đạt và người chịu trách nhiệm. Việc đánh giá cán bộ cũng phải dựa vào sản phẩm, tiến độ, chất lượng và hiệu quả công việc.