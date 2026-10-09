Cháy nhà ở TPHCM, 1 người chết

Trưa 9-10, Công an phường Khánh Hội phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà dân trên đường Đoàn Văn Bơ khiến 1 người tử vong.

Hiện trường vụ cháy nhà khiến 1 người chết ở phường Khánh Hội. Thực hiện: NGUYỄN TÂN

Khoảng 1 giờ cùng ngày, khói lửa bùng lên tại tầng trệt căn nhà một trệt, một lầu trên đường Đoàn Văn Bơ, phường Khánh Hội. Theo những người trong gia đình, lửa xuất phát từ một xe điện đang cắm sạc qua đêm rồi lan sang các phương tiện lân cận.

Đám cháy bùng lên bên trong căn nhà chứa nhiều xe máy, xe điện. Ảnh: KIẾN VĂN

Thời điểm xảy ra sự cố, các thành viên trong gia đình đang ngủ. Phát hiện đám cháy, nhiều người hô hoán và thoát sang nhà hàng xóm qua ban công. Riêng bà N.T.T. (81 tuổi) được người thân di chuyển từ tầng trệt lên cầu thang để sang sân thượng thoát hiểm bằng thang thì bị trượt té, tử vong sau đó.

Công an phong tỏa hiện trường phục vụ điều tra. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Nhận tin báo, người dân cùng lực lượng chức năng khẩn trương tiếp cận, phá cửa đưa 2 xe máy ra ngoài, dập tắt ngọn lửa. Vụ cháy làm khoảng 3 xe máy, xe điện cùng nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi.

Nhiều tài sản, đồ đạc trong nhà bị cháy rụi, hư hỏng. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Một thành viên gia đình cho biết chiếc xe điện bị cháy mới mua được vài tháng để làm phương tiện đi lại, đang còn trong thời hạn bảo hành. Hiện nguyên nhân vụ việc và thiệt hại cụ thể đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Trước đó, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) Công an TPHCM khuyến cáo người dân tuân thủ các quy tắc an toàn khi sạc xe điện nhằm phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ. Người dân không sạc xe qua đêm hoặc khi không có người theo dõi; không sạc ngay sau khi vừa sử dụng xe mà cần để pin nguội theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Vị trí sạc cần thông thoáng, cách xa vật liệu dễ cháy và không cản trở lối thoát nạn. Chỉ sử dụng pin, bộ sạc chính hãng, tương thích với xe; không tự ý thay đổi, cải tạo pin. Người dân nên lắp đặt thiết bị báo cháy tự động tại khu vực sạc, chuẩn bị phương tiện chữa cháy phù hợp và rút nguồn sạc trước khi đi ngủ. Khi phát hiện pin có dấu hiệu bất thường, cần ngừng sạc và xử lý theo hướng dẫn an toàn.