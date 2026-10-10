Cán bộ xã 'đa nhiệm' trong chính quyền 2 cấp

Anh Mào Văn Nguyện (người đứng), Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Nậm Kè triển khai công việc đến cán bộ công chức.

Trước đây, tại xã Na Son cũ, chị Lò Thị Trọng phụ trách lĩnh vực tài nguyên - khoáng sản. Từ khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, xã Na Son được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã: Na Son, Keo Lôm và thị trấn Điện Biên Đông. Chị Lò Thị Trọng là công chức Phòng Kinh tế xã. Phạm vi công việc của phòng rộng hơn, phần việc chị đảm nhiệm cũng nhiều lên.

Ngoài tài nguyên - khoáng sản, chị Trọng được giao phụ trách thêm các lĩnh vực nông - lâm nghiệp, thủy sản, chăn nuôi - thú y, phòng chống thiên tai; tham mưu, tổng hợp báo cáo phát triển kinh tế - xã hội của xã. Mỗi lĩnh vực có những quy định, quy trình riêng, đòi hỏi cán bộ phải nắm chắc để tham mưu đúng, xử lý kịp thời. Chị chia sẻ: “Khối lượng công việc lớn, ở nhiều lĩnh vực, trong đó nhiều lĩnh vực không phải chuyên môn được đào tạo chuyên sâu, thời gian đầu tôi cũng rất áp lực. Song để hoàn thành nhiệm vụ, tôi chủ động nghiên cứu, học hỏi thêm, từng bước làm quen với những phần công việc mới. Những nội dung chưa rõ, tôi trao đổi với đồng nghiệp, lãnh đạo phòng hoặc các đơn vị của tỉnh. Tôi thường xuyên xuống cơ sở nắm tình hình, để tham mưu sát thực tế hơn”.

Bối cảnh mới cũng đặt những cán bộ như chị trước những công việc mới, lĩnh vực mới. Năm 2026, khi xã Na Son triển khai chủ trương trồng mới cây cà phê, mắc ca của tỉnh, chị Lò Thị Trọng được giao trực tiếp tham mưu triển khai nhiệm vụ này. Rất nhiều công việc cần triển khai đồng thời tại cơ sở, từ rà soát quỹ đất, tổ chức họp dân, đăng ký diện tích đến hướng dẫn đào hố, kết nối đơn vị cung cấp cây giống, tổ chức trồng và chăm sóc cây. Chị đã chủ động nghiên cứu văn bản, tài liệu và phối hợp với đồng nghiệp, tham mưu cho phòng triển khai hiệu quả từng phần việc. Đến nay, xã Na Son đã hoàn thành trồng mới trên 300ha cà phê và trên 50ha mắc ca, vượt kế hoạch UBND tỉnh giao. Với chị Trọng, mỗi nhiệm vụ hoàn thành là một lần tích lũy kinh nghiệm và tự tin hơn để tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ tiếp theo.

Tại xã Nậm Kè, yêu cầu cán bộ đảm nhiệm nhiều lĩnh vực cũng đang trở thành thực tế trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Trước đây, tại xã Nậm Kè cũ, anh Mào Văn Nguyện phụ trách rà soát hộ nghèo, bảo trợ xã hội, lao động và việc làm. Sau 1/7/2025, anh được phân công về Phòng Văn hóa - Xã hội xã Nậm Kè và đảm nhiệm thêm lĩnh vực y tế, văn hóa - thể thao. Tiếp cận thêm nhiều lĩnh vực mới, khối lượng công việc lớn, yêu cầu xử lý nhanh, chính xác khiến những ngày đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, anh Nguyện thường xuyên phải làm việc ngoài giờ để bảo đảm tiến độ.

Với anh Nguyện, cách để thích ứng là dành thêm thời gian nghiên cứu văn bản, tài liệu; chủ động cập nhật quy định liên quan đến lĩnh vực được giao. Công nghệ thông tin, chuyển đổi số cũng được anh tăng cường sử dụng để giảm thời gian xử lý công việc hành chính, dành nhiều thời gian hơn cho công tác chuyên môn. Anh Mào Văn Nguyện chia sẻ: “Những ngày đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng công việc lớn khiến nhiều cán bộ phải làm việc cả ban đêm, ngày nghỉ để kịp tiến độ. Tuy nhiên, đến nay, các quy trình từng bước được chuẩn hóa, sự phối hợp giữa các bộ phận ngày càng nhịp nhàng hơn, công việc đi vào nền nếp, đạt hiệu quả cao hơn”.

Tinh thần trách nhiệm và kết quả công việc của anh Nguyện được lãnh đạo xã Nậm Kè ghi nhận. Trung tuần tháng 9 vừa qua, anh được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Nậm Kè.

Thực tế cho thấy, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, cán bộ không còn chỉ làm công việc trong phạm vi chuyên môn ban đầu. Khi nhiệm vụ được phân cấp, chuyển về cơ sở, yêu cầu đặt ra là cán bộ phải có khả năng đảm nhiệm nhiều phần việc, biết tự học và chủ động phối hợp để xử lý công việc. Nhưng “đa nhiệm” không có nghĩa một cán bộ phải tự mình giải quyết tất cả. Khi nhiều lĩnh vực cùng tập trung ở cấp xã, nếu phân công không rõ, phối hợp không chặt, công việc dễ chồng chéo, chậm tiến độ. Vì vậy, cùng với năng lực của từng cán bộ, cách tổ chức công việc cũng là yếu tố quyết định hiệu quả hoạt động của bộ máy.

Ông Đào Duy Thạch, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Lạn cho biết: “Đến nay, hoạt động của bộ máy chính quyền xã đã ổn định. Xã chú trọng siết chặt kỷ cương, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời đổi mới cách giao việc và đánh giá kết quả. Đầu mỗi tháng, nhiệm vụ được giao cụ thể cho từng cán bộ. Giữa tháng kiểm tra, đôn đốc tiến độ. Cuối tháng đánh giá kết quả thực hiện. Đối với từng nhóm công việc, xã áp dụng KPI để theo dõi, đánh giá. Cách làm này giúp mỗi cán bộ biết rõ phần việc của mình, thời hạn hoàn thành và sản phẩm phải đạt được. Lãnh đạo cũng có cơ sở để kịp thời nắm bắt khó khăn, tháo gỡ vướng mắc, điều chỉnh những phần việc chưa phù hợp”.

Chính quyền địa phương 2 cấp đòi hỏi cán bộ cấp xã phải rộng hơn về kiến thức, linh hoạt hơn trong xử lý và sát hơn với cơ sở. Khi tinh thần chủ động của mỗi cán bộ được đặt trong một phương thức tổ chức khoa học, phân công rõ ràng, kiểm soát tiến độ và đánh giá bằng kết quả cụ thể, “đa nhiệm” sẽ trở thành năng lực, góp phần giúp bộ máy chính quyền cơ sở vận hành hiệu quả hơn.