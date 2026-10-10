Đồng Tháp biến đường chạy thành động lực tăng trưởng kinh tế

Đại diện lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp và đơn vị liên quan trao đổi, chia sẻ về vấn đề kinh tế thể thao. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Trong khuôn khổ chương trình Giải Marathon đất sen hồng Đồng Tháp năm 2026 (hay còn gọi là Giải VPBank đất sen hồng music marathon), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp phối hợp Công ty Cổ phần truyền thông Nexus tổ chức chương trình Hội thảo kinh tế thể thao Đồng Tháp năm 2026 với chủ đề “Từ một giải chạy tiên phong đến những giá trị mới của kinh tế thể thao Đồng Tháp”.

Phát biểu trong hội thảo, bà Nguyễn Thị Kim Chi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp cho biết, thực tiễn cho thấy, giá trị của thể thao không chỉ nằm trên sân đấu hay ở kết quả của cuộc thi. Một sự kiện được tổ chức tốt có thể tạo ra sự dịch chuyển của dòng người, dòng tiền, dòng thông tin và cả sự quan tâm của thị trường. Một vận động viên đến Đồng Tháp có thể kéo theo gia đình, bạn bè; trở thành khách hàng của cơ sở lưu trú, nhà hàng, điểm tham quan, sản phẩm OCOP, dịch vụ vận chuyển và một trải nghiệm tốt có thể tạo ra sự quay trở lại trong tương lai.

Bà Nguyễn Thị Kim Chi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Bà Nguyễn Thị Kim Chi cho rằng, giá trị của một sự kiện thể thao không kết thúc khi cuộc thi kết thúc. Giá trị đó có thể tiếp tục được lan tỏa thông qua cả một chuỗi hoạt động kinh tế, du lịch và xã hội. Từ cách nhìn đó, chúng ta cần chuyển từ tư duy “tổ chức một sự kiện” sang tư duy “tạo lập và phát triển một chuỗi giá trị xung quanh sự kiện”. Đây là một thay đổi về cách tiếp cận, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu mới đối với cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các đơn vị tổ chức sự kiện.

Giải Marathon đất sen hồng Đồng Tháp được UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức lần đầu tiên vào năm 2022 với hơn 3.000 vận động viên đến từ các tỉnh, thành phố trong nước và nước ngoài. Tuy là đầu tiên Đồng Tháp tổ chức giải đấu này nhưng đã nhận được sự hưởng ứng, đăng ký tham gia của nhiều vận động viên. Với tinh thần “Thể thao vì cộng đồng”, Đồng Tháp đã tiếp tục tổ chức Giải Marathon vào các năm sau, hướng tới thành giải truyền thống của tỉnh.

Bà Vũ Thị Thu Trang, Giám đốc Cao cấp Thương hiệu - Khối Truyền thông & Tiếp thị, Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) phát biểu trong hội thảo. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Bà Vũ Thị Thu Trang, Giám đốc Cao cấp Thương hiệu - Khối Truyền thông & Tiếp thị, Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) chia sẻ, VPBank đã đồng hành tổ chức 19 giải chạy trên cả nước, thu hút hàng trăm nghìn lượt vận động viên tham gia. Tiếp nối hành trình này, năm nay, VPBank tiếp tục đồng hành cùng Đồng Tháp và các đơn vị liên quan tổ chức mùa thứ 5 của VPBank đất sen hồng music marathon. VPBank kỳ vọng giải chạy tiếp tục mở rộng giá trị vượt ngoài đường đua, đưa hình ảnh Đồng Tháp đến gần hơn với du khách, tăng cường kết nối với hệ sinh thái dịch vụ và góp phần tạo thêm động lực tăng trưởng cho du lịch, tiêu dùng và kinh tế địa phương.

Trong 5 mùa của Giải Marathon đất sen hồng Đồng Tháp, ghi nhận hơn 52.000 lượt vận động viên đăng ký tham gia. Ông Nguyễn Tử Anh, Giám đốc Nexus Sport Events (đơn vị tổ chức sự kiện) cho biết, kinh tế thể thao không chỉ được tạo ra từ bản thân một giải đấu, mà từ những giá trị được lan tỏa đến các lĩnh vực xung quanh. Với VPBank đất sen hồng music marathon, mỗi vận động viên đến Đồng Tháp có thể tạo thêm nhu cầu cho lưu trú, ẩm thực, vận tải, mua sắm và du lịch; đồng thời mang những trải nghiệm về điểm đến chia sẻ với cộng đồng. Chúng tôi mong muốn giải chạy tiếp tục trở thành một cầu nối giữa thể thao và kinh tế địa phương, tạo ra giá trị lâu dài hơn cho Đồng Tháp.

TS. Nguyễn Thị Hiền Thanh, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Phát triển năng lực thể thao, Trường Đại học Hoa Sen chia sẻ về vấn đề kinh tế thể thao. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Tiến sĩ Nguyễn Thị Hiền Thanh, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Phát triển năng lực thể thao, Trường Đại học Hoa Sen chia sẻ vấn đề “Từ dòng người đến dòng tiền - Khung đo lường và giải pháp gia tăng tác động kinh tế địa phương của Giải VPBank đất sen hồng music marathon”. Theo Tiến sĩ Nguyễn Thị Hiền Thanh, những người đến với giải marathon không những chi tiêu cho nhu cầu thiết yếu ăn, ở mà còn còn có chi tiêu tăng thêm, chi tiêu chuyển dịch… Địa phương cần nâng cao năng lực cung ứng các dịch vụ, giúp kéo dài lưu trú, tăng chi tiêu bình quân là những đòn bẩy trực tiếp gia tăng về kinh tế.

Ông Nguyễn Tử Anh, Giám đốc Nexus Sport Events chia sẻ về vấn đề kinh tế thể thao của Giải Marathon Đất Sen hồng Đồng Tháp. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Giải Marathon đất sen hồng Đồng Tháp năm 2026 thu hút hơn 15.500 vận động viên trong nước và quốc tế tham gia. Giải diễn ra từ ngày 9 đến 11/10 tại phường Cao Lãnh, các cự ly thi đấu gồm 42km, 21km, 10km, 5km và 800m dành cho trẻ em. Trong khuôn khổ giải, sẽ diễn ra các hoạt động như: Không gian trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng; không gian ẩm thực “Vị quê hội tụ”; “Check-in QR - Khám phá Đồng Tháp”.