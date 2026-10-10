Ông Trump gọi Elon Musk là 'báu vật quốc gia'

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/10 trao Huân chương Khoa học Quốc gia cho Elon Musk, Sergey Brin, Jensen Huang và Lisa Su, đồng thời trao Huân chương Công nghệ và Đổi mới Quốc gia cho Satya Nadella và Michael Dell, trong sự kiện được Nhà Trắng kỳ vọng mở ra “thời kỳ hoàng kim” của khoa học Mỹ.

Ông Trump cùng Giám đốc Văn phòng Chính sách Khoa học và Công nghệ Nhà Trắng Michael Kratsios chủ trì sự kiện Khoa học: Thời kỳ hoàng kim mới tại Viện Hòa bình Mỹ ở thủ đô Washington.

Ông Michael Kratsios, Giám đốc Văn phòng Chính sách Khoa học và Công nghệ Nhà Trắng, phát biểu trước khán giả chiều 8/10 (giờ địa phương). Ảnh: NBC News.

Tham dự buổi lễ còn có nhiều lãnh đạo công nghệ hàng đầu, gồm đồng sáng lập Google Sergey Brin, CEO Nvidia Jensen Huang, CEO AMD Lisa Su, CEO Microsoft Satya Nadella và nhà sáng lập Dell Michael Dell, cùng các quan chức chính quyền và chuyên gia khoa học, theo NBC News.

“Chúng ta đang sống trong thời đại của những kỳ tích và thành tựu công nghệ của nước Mỹ. Với sự giúp sức của những người tài năng có mặt hôm nay, chúng ta sẽ luôn dẫn đầu”, ông Trump phát biểu.

Tổng thống Mỹ lần lượt trao Huân chương Khoa học Quốc gia cho Musk, Brin, Huang và Su. Trong khi đó, Nadella và Dell được trao Huân chương Công nghệ và Đổi mới Quốc gia. Mỗi người nhận huy chương cùng giấy chứng nhận danh dự. Sau buổi lễ, ông Trump mời một số thành viên gia đình những người được vinh danh lên sân khấu chụp ảnh.

“Các bạn sẽ được ghi danh vào lịch sử như những người vĩ đại”, ông Trump nói với các chủ nhân giải thưởng.

Tham dự sự kiện có đại diện từ một số công ty công nghệ hàng đầu của Mỹ, bao gồm OpenAI, Anthropic, Google, Amazon Web Services và Micron Technology. Ảnh: NBC News.

“Elon là Thomas Edison của thời đại chúng ta”

Trong số những người được vinh danh, Elon Musk, ông chủ SpaceX và Tesla, nhận được sự chú ý đặc biệt từ Tổng thống Trump.

Ông Trump gọi Musk là “báu vật quốc gia”, đồng thời ví tỷ phú công nghệ với Thomas Edison, nhà phát minh người Mỹ nổi tiếng với những đóng góp cho sự phát triển của bóng đèn điện và nhiều công nghệ khác, New York Post cho biết.

“Elon là Thomas Edison của thời đại chúng ta”, ông Trump nói. “Elon, tôi muốn chúc mừng anh, người bạn của tôi. Anh thực sự là một người rất đặc biệt. Cảm ơn anh rất nhiều”.

Tổng thống Trump trao huân chương cho tỷ phú Elon Musk trong sự kiện ở thủ đô Washington ngày 8/10. Ảnh: NBC News.

Tổng thống Mỹ cũng dành những lời khen nồng nhiệt cho Musk, khẳng định không có ai giống ông chủ Tesla và SpaceX. “Chúng tôi tự hào về anh. Rất tự hào”, ông nói.

Hai người thể hiện thái độ thân thiện trong buổi lễ, dù tương tác có phần gượng gạo. Ông Trump vỗ lưng Musk và trao cho tỷ phú chiếc hộp gỗ đựng huân chương. Tuy nhiên, cả hai dường như tránh nhìn thẳng vào mắt nhau.

Mối quan hệ giữa ông Trump và Musk từng rạn nứt nghiêm trọng vào năm ngoái, khi hai người công khai công kích nhau trên mạng xã hội, đặc biệt là nền tảng X của tỷ phú. Tuy nhiên, những bất đồng dường như đã lắng xuống khi cả hai nối lại quan hệ.

Việc ông Trump công khai gọi Musk là “bạn tôi” và “báu vật quốc gia” cho thấy sự thân thiện đã trở lại giữa hai nhân vật từng có màn đối đầu gay gắt.

Buổi lễ cũng diễn ra trong bối cảnh ông Trump tăng cường tiếp xúc giới công nghệ. Tuần trước, tổng thống Mỹ đã triệu tập lãnh đạo các tập đoàn công nghệ lớn tại Nhà Trắng để ký một thỏa thuận mang tính cam kết đạo đức về việc sử dụng “siêu trí tuệ”, trong lúc chính quyền tìm cách ứng phó với tốc độ phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI).

Ông Trump nhận huân chương truy tặng cho người chú

Ngoài việc vinh danh các lãnh đạo công nghệ, ông Trump cũng nhận một khung lưu niệm Huân chương Khoa học Quốc gia được truy tặng cho người chú quá cố John Trump, giáo sư tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT).

Ông John Trump qua đời năm 1983 và là nhân vật thường được tổng thống Mỹ nhắc đến trong các bài phát biểu.

Ông Donald Trump từng nhiều lần nói rằng mình thừa hưởng chỉ số IQ cao từ người chú và viện dẫn yếu tố di truyền để giải thích năng lực của bản thân.

Tổng thống Trump cầm trên tay Huân chương Khoa học Quốc gia năm 1983, giải thưởng được trao cho chú của ông, Tiến sĩ John Trump. Ảnh: Reuters.

Tại sự kiện, tổng thống Mỹ cũng dành lời khen cho nhà sáng lập Dell Michael Dell và vợ ông, bà Susan Dell, gọi hai người là những nhà hoạt động từ thiện “đáng kinh ngạc”. Vợ chồng Dell đã đóng góp 250 triệu USD cho chương trình tài khoản tiết kiệm Trump dành cho trẻ em.

Các lãnh đạo công nghệ được vinh danh đều là những gương mặt quen thuộc tại Nhà Trắng, thường xuyên tham dự các hội nghị công nghệ, quốc yến và cuộc gặp tại Phòng Bầu dục.

Tại buổi lễ hôm 8/10, không ai trong số họ phát biểu. Các lãnh đạo chỉ lần lượt nhận huy chương vàng từ tổng thống, được đặt trong những chiếc hộp trang sức.

Tổng tài sản của 6 lãnh đạo công nghệ được vinh danh lên tới khoảng 1.736 tỷ USD. Ông Trump nhận xét những người này đều nổi tiếng, nhưng việc trao giải là sự ghi nhận mà họ xứng đáng nhận được.

“Tôi muốn chúc mừng những người chiến thắng. Các bạn đều rất nổi tiếng. Nhưng đã đến lúc các bạn được ghi nhận, và giờ đây các bạn thực sự được ghi nhận”, ông nói.