Vĩnh Long thắp sáng ước mơ hoàn lương, mở lối ngày trở về

Giao lưu trao đổi với phạm nhân và cơ sở hỗ trợ phạm nhân sau khi chấp hành án phạt. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN

Tại chương trình, đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Vĩnh Long tư vấn, hướng dẫn các phạm nhân về chính sách tín dụng ưu đãi dành cho người chấp hành xong án phạt tù theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đại diện Trại giam Châu Bình phổ biến các quy định pháp luật, hướng dẫn về điều kiện, thủ tục xóa án tích và định danh điện tử.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thanh Nhã nhấn mạnh, những sai lầm trong quá khứ không đồng nghĩa với việc khép lại tương lai. Điều quan trọng là mỗi người biết nhìn nhận lại bản thân, sửa chữa sai lầm và nuôi dưỡng quyết tâm hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn. Đối với những người đang chấp hành án phạt tù, quá trình cải tạo không chỉ là thời gian để chấp hành hình phạt mà còn để nhìn lại bản thân, rèn luyện ý thức và chuẩn bị hành trang cho ngày trở về.

Tổ chức Đoàn, Hội tỉnh Vĩnh Long sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương và lực lượng xã hội hỗ trợ thanh niên hoàn lương thông qua các hoạt động tư vấn pháp luật, học nghề, giới thiệu việc làm và tiếp cận nguồn vốn vay. Sự đồng hành của cộng đồng sẽ góp phần giúp người từng chấp hành án vượt qua mặc cảm, ổn định cuộc sống, hạn chế nguy cơ tái phạm.

Trao quà động viên các phạm nhân có kết quả cải tạo tốt. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu, phạm nhân chấp hành tốt nội quy trại giam theo dõi phóng sự tổng kết hoạt động viết thư với chủ đề “Gửi lời xin lỗi”, ghi lại những tâm tư, tình cảm và sự hối lỗi của phạm nhân gửi đến người thân. Chương trình cũng tổ chức tọa đàm, tạo điều kiện để phạm nhân chia sẻ quá trình cải tạo, quyết tâm sửa chữa sai lầm; đồng thời trao đổi về vai trò của tổ chức Đoàn - Hội và trách nhiệm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong hỗ trợ việc làm, giúp người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

Dịp này, Ban Tổ chức trao quà động viên các phạm nhân có kết quả cải tạo tốt, chấp hành nghiêm nội quy trại giam.

Chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” là hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (17/10/1956 - 17/10/2026), góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, khuyến khích phạm nhân nỗ lực cải tạo và tăng cường kết nối các nguồn lực xã hội trong hỗ trợ người hoàn lương xây dựng cuộc sống ổn định.