Tòa án Quân sự đẩy mạnh thi đua, nâng cao hiệu quả công tác

Trung tướng Dương Văn Thăng, Phó Chánh án TANDTC - Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương chỉ đạo tại Hội nghị.

Hội nghị còn có sự tham dự của Thiếu tướng Hoàng Hữu Quý - Phó Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương; Đại tá Nguyễn Thanh Nam, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5; Đại tá Lê Thanh Tùng, Phó Chỉ huy trưởng - Bộ CHQS tỉnh Gia Lai; Đại tá Trần Ngọc Hải, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Binh đoàn 15; Chánh án TAND tỉnh Gia Lai Bùi Danh Đại.

Cùng dự Hội nghị còn có các đồng chí là thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TAQS; các đồng chí Chánh tòa, Phó Chánh tòa Phúc thẩm, Trưởng Phòng nghiệp vụ, Chánh VP TAQSTW; các đồng chí Chánh án TAQSQK và tương đương; các đồng chí Chánh án TAQS khu vực…

Lãnh đạo tham dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Tòa án Quân sự năm 2026.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Trung tướng Dương Văn Thăng, Phó Chánh án TANDTC, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương đề nghị các đại biểu tập trung đánh giá thực chất kết quả công tác thi đua, khen thưởng năm 2026; thẳng thắn nhìn nhận những ưu điểm, hạn chế, phân tích nguyên nhân và đề ra biện pháp khắc phục, qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm thiết thực.

Đồng thời, các đại biểu cần tích cực trao đổi, chia sẻ mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả; đề xuất giải pháp gắn phong trào thi đua với nâng cao chất lượng xét xử, cải cách tư pháp, cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng đội ngũ cán bộ Tòa án quân sự vững vàng về bản lĩnh chính trị, tốt về phẩm chất đạo đức, tinh thông nghiệp vụ.

Trung tướng Dương Văn Thăng, Phó Chánh án TANDTC - Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương phát biểu khai mạc Hội nghị.

Đối với phong trào thi đua năm 2027, Trung tướng Dương Văn Thăng yêu cầu việc xác định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp phải bảo đảm tính thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với sản phẩm và kết quả cụ thể, hướng tới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục đổi mới công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền và nhân rộng các điển hình tiên tiến; bảo đảm việc khen thưởng kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch, đúng người, đúng thành tích, lấy chất lượng và hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo chủ yếu.

Đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Tòa án Quân sự năm 2026.

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2026, các Tòa án Quân sự (TAQS) thực hiện phong trào thi đua trong điều kiện tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nước cơ bản ổn định; ngành Tòa án tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, Quốc hội về cải cách tư pháp, đặc biệt là chú trọng nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng các cấp, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TAND và TAQS, các TAQS đã triển khai toàn diện, đồng bộ, có chiều sâu phong trào thi đua và đạt hiệu quả thiết thực, góp phần phòng, chống vi phạm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Cấp ủy Đảng các cấp, lãnh đạo, chỉ huy các TAQS và Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TAQS thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai, thực hiện các quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng, cụ thể như: Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022, sửa đổi, bổ sung năm 2026; Thông tư số 01/2024/TT-TANDTC ngày 11/4/2024 của TAND tối cao quy định công tác thi đua, khen thưởng trong TAND;

Thông tư số 118/2023/TT-BQP ngày 22/12/2023 của Bộ Quốc phòng quy định và hướng dẫn thi đua, khen thưởng trong QĐND Việt Nam; Kế hoạch số 1099/KH-TANDTC ngày 30/12/2025 của TAND tối cao về thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2026 và giai đoạn 2026-2030; Chỉ thị số 03/2025/CT-CA ngày 24/11/2025 của Chánh án TANDTC về các nhiệm vụ trọng tâm công tác ngành TAND năm 2026; Kế hoạch số 20/KH-TANDTC ngày 14/01/2026 của TANDTC về thực hiện công tác trọng tâm của TANDTC năm 2026.

Đại biểu tham dự Hội nghị.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TAQS đã xây dựng kế hoạch và phát động phong trào thi đua năm 2026 trong các TAQS, với chủ đề: Cán bộ, nhân viên, chiến sĩ các TAQS “Đoàn kết, chính quy, kỷ cương, liêm chính, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Các TAQS đã quán triệt, xây dựng kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu thi đua, khen thưởng trong năm phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị và địa bàn.

Tổ chức, triển khai thực hiện phong trào thi đua theo chủ đề xuyên suốt của ngành TAND: “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư”; “Vì công lý”, bám sát chủ đề, nội dung phong trào thi đua giai đoạn 2026-2030 và năm 2026 của TAND với phương châm: “Đổi mới, đoàn kết, trách nhiệm, kỷ cương, trách nhiệm, vì công lý”; các đợt thi đua cao điểm, các sự kiện chính trị, ngày kỷ niệm của đất nước và ngày truyền thống TAND (13/9/1945-13/9/2026).

Đặc biệt, đã thực hiện Kế hoạch số 353/KH-TANDTC ngày 13/6/2026 của TAND tối cao về triển khai đợt thi đua cao điểm “90 ngày giải quyết đơn, án” (15/6/2026-15/9/2026) và Kế hoạch số 450/KH-TANDTC ngày 20/7/2026 của TAND tối cao về triển khai thực hiện phong trào thi đua: “Tòa án nhân dân cùng cả nước quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số giai đoạn 2026-2030”.

Toàn cảnh Hội nghị.

Các TAQS đã đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức phong trào thi đua theo hướng bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm của Tòa án; các chỉ tiêu thi đua được gắn với trách nhiệm cá nhân của từng cán bộ, nhân viên, phấn đấu xây dựng tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh; đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Về công tác giải quyết án và giám đốc, kiểm tra án, trong năm 2026, các TAQS đã thụ lý 331 vụ với 1.239 bị can, bị cáo (tăng 22 vụ và tăng 303 bị can, bị cáo so với năm 2025). Đã giải quyết 320 vụ với 1.180 bị can, bị cáo, đạt tỷ lệ là 96,68% số vụ và 95,24% số bị cáo; đảm bảo 100% các vụ án được đưa ra xét xử đúng thời hạn luật định. Kết quả xét xử đảm bảo đúng quy định pháp luật, kịp thời, nghiêm minh.

Công tác giám đốc, kiểm tra án được TAQS Trung ương và các TAQS cấp Quân khu triển khai thực hiện đạt chất lượng và hiệu quả. Trong năm, đã kiểm tra 100% hồ sơ, bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật, đã phát hành 34 thông báo kiểm tra án. Qua báo cáo của các TAQS và theo dõi, thẩm định của Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, năm 2026 các TAQS có chất lượng xét xử tốt là: TAQS/TĐHN, TAQS/QK1, TAQSKV/QK1, TAQSKV/QK2, TAQSKV1, KV2/QK5 và TAQSKV/QK9.

Lãnh đạo TAQSTW chụp ảnh với các đại biểu tham dự Hội nghị.

Bên cạnh đó, công tác thi hành án hình sự được các TAQS triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo 100% bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật được các TAQS ra quyết định thi hành án kịp thời. Trong năm, các TAQS đã thực hiện xét giảm thời gian chấp hành hình phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 327 trường hợp qua các đợt 22/12, 30/4 và 02/9 đảm bảo đúng quy trình, đúng đối tượng, tiêu chuẩn quy định.

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được các TAQS triển khai thực hiện chặt chẽ, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo của Tòa án nhân dân cũng như của Bộ Quốc phòng. Trong năm, các TAQS đã thụ lý, giải quyết 310 đơn thư các loại.

Năm 2026, các TAQS đã tổ chức xét xử được 49 vụ án lưu động, điển hình; 25 phiên tòa rút kinh nghiệm, điển hình như các đơn vị: TAQSKV/QK3, TAQSKV/QK4, TAQSKV1, KV2/QK5, TAQSKV/QK9, TAQSKV/TĐHN, TAQSKV/QCHQ, TAQS/QK5 và TAQS/QK7; đặc biệt Tòa án quân sự Khu vực/Quân khu 1 đã tổ chức xét xử được 1 phiên tòa trực tuyến kết hợp rút kinh nghiệm trong các TAQS toàn quân, đảm bảo chất lượng, đúng quy định.

Cuối Hội nghị, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TAQS đề nghị TANDTC tặng Cờ thi đua của TAND đối với 4 đơn vị và tặng Bằng khen của Chánh án TANDTC đối với 7 đơn vị.