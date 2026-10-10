Chuyển đổi kép định hình lại cuộc chơi của ngành xây dựng Việt Nam

Ngày 10/10/2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Tổng hội Xây dựng Việt Nam và Tạp chí Người Xây dựng tổ chức Diễn đàn Xây dựng Việt Nam 2026 với chủ đề “Định hình tương lai ngành xây dựng từ chuyển đổi kép”.

Ngày 10/10/2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Tổng hội Xây dựng Việt Nam và Tạp chí Người Xây dựng tổ chức Diễn đàn Xây dựng Việt Nam 2026 với chủ đề “Định hình tương lai ngành xây dựng từ chuyển đổi kép”, đồng thời tổ chức chương trình vinh danh Vietnam Construction Awards 2026. Sự kiện quy tụ các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học cùng đông đảo doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực xây dựng.

Chuyển đổi kép: Cuộc đua mới của doanh nghiệp xây dựng

Phát biểu tại sự kiện, TS. Đặng Việt Dũng, Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam nhấn mạnh, ngành xây dựng đang đứng trước những yêu cầu mới về đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Trong đó, chuyển đổi kép, kết hợp giữa chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với cộng đồng doanh nghiệp.

Đáng chú ý, theo TS. Đặng Việt Dũng, chuyển đổi kép không đơn thuần là ứng dụng công nghệ hay đầu tư thêm máy móc, thiết bị, mà sâu xa hơn là quá trình thay đổi toàn diện mô hình quản trị, phương thức tổ chức sản xuất và mô hình kinh doanh.

Thực tế, làn sóng chuyển đổi số đang bước sang một giai đoạn mới, khi trí tuệ nhân tạo (AI), hệ sinh thái số và các mô hình kinh doanh dựa trên dữ liệu ngày càng tác động sâu rộng đến hoạt động của doanh nghiệp. Song hành với đó, áp lực giảm phát thải, tiết kiệm tài nguyên, phát triển công trình xanh và đáp ứng các tiêu chuẩn ESG cũng đang đặt ngành xây dựng trước những đòi hỏi đổi mới mạnh mẽ.

Điều này đồng nghĩa với việc năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp xây dựng trong tương lai sẽ ngày càng phụ thuộc vào khả năng làm chủ công nghệ, nâng cao năng suất, kiểm soát chi phí và đáp ứng các tiêu chuẩn phát triển bền vững. Một doanh nghiệp có thể sở hữu năng lực thi công lớn, nhưng nếu chậm đổi mới công nghệ, quản trị và phương thức sản xuất, nguy cơ đánh mất lợi thế cạnh tranh sẽ ngày càng hiện hữu.

Từ góc nhìn đó, Diễn đàn Xây dựng Việt Nam 2026 đặt ra một vấn đề có tính thời sự: Làm thế nào để chuyển đổi số và chuyển đổi xanh thực sự tạo ra giá trị kinh tế cho doanh nghiệp, thay vì trở thành những khoản đầu tư tốn kém hoặc các phong trào mang tính hình thức?

Các phiên thảo luận tại diễn đàn tập trung nhận diện những xu hướng mới về ứng dụng AI, công nghệ xanh, đổi mới quản trị và phát triển các mô hình sản xuất bền vững. Đồng thời, các chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp cùng trao đổi những khó khăn trong quá trình chuyển đổi, từ nguồn lực tài chính, chất lượng nhân lực đến năng lực tiếp cận và ứng dụng công nghệ.

Theo định hướng của Tổng hội Xây dựng Việt Nam, diễn đàn hướng tới kết nối tri thức, công nghệ, chính sách và doanh nghiệp, qua đó góp phần hình thành những giải pháp thiết thực, thúc đẩy ngành xây dựng phát triển theo hướng hiện đại, xanh và bền vững.

Vinh danh doanh nghiệp xây dựng tiêu biểu tại 8 hạng mục

Một điểm nhấn khác của sự kiện là Vietnam Construction Awards 2026, chương trình vinh danh các doanh nghiệp, sản phẩm và dịch vụ tiêu biểu trong lĩnh vực xây dựng.

Bước sang năm tổ chức thứ ba, Vietnam Construction Awards tiếp tục hướng tới xây dựng hệ thống đánh giá công khai, minh bạch, ghi nhận những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp đối với sự phát triển của ngành, đồng thời góp phần nâng cao uy tín thương hiệu và vị thế của doanh nghiệp trên thị trường.

Năm 2026, chương trình vinh danh doanh nghiệp tại 8 hạng mục, bao gồm: Nhà thầu xây dựng chất lượng, uy tín hàng đầu Việt Nam; Doanh nghiệp tư vấn xây dựng chất lượng, uy tín hàng đầu Việt Nam; Doanh nghiệp xây dựng dẫn dắt ngành; Doanh nghiệp tiêu biểu trong chuyển đổi số; Doanh nghiệp xây dựng đổi mới sáng tạo hiệu quả; Doanh nghiệp tiên phong phát triển vật liệu mới, vật liệu tái chế và sản phẩm công nghệ cao; Doanh nghiệp xây dựng phát triển bền vững và Doanh nghiệp xây dựng của năm 2026.

Đáng chú ý, việc dành các hạng mục riêng cho chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, vật liệu mới và phát triển bền vững cho thấy định hướng của chương trình trong việc khuyến khích doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh dựa trên công nghệ, hiệu quả và trách nhiệm môi trường.

Trong bối cảnh ngành xây dựng đang đứng trước yêu cầu tái cấu trúc mô hình tăng trưởng, Diễn đàn Xây dựng Việt Nam và Vietnam Construction Awards 2026 được kỳ vọng trở thành điểm gặp gỡ của những tư duy đổi mới, những sáng kiến công nghệ và các mô hình doanh nghiệp tiên phong.