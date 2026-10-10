Ngành ngân hàng thúc đẩy hệ sinh thái thanh toán số mở, thông minh, an toàn

Ông Đào Minh Tú phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu khai mạc, ông Đào Minh Tú, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam nhấn mạnh, năm 2026 đánh dấu những bước tiến quan trọng của ngành Ngân hàng Việt Nam trong quá trình thực hiện Chiến lược chuyển đổi số quốc gia và Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt. Thanh toán số tại Việt Nam hiện chiếm hơn 60% thị phần hệ sinh thái công nghệ tài chính. Thị trường thẻ ngân hàng ghi nhận hơn 164 triệu thẻ lưu hành, cùng mạng lưới ATM, POS/EDC được triển khai rộng khắp cả nước. Những kết quả này cho thấy xu hướng chuyển dịch ngày càng rõ nét sang các phương thức thanh toán hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ tài chính và mang lại tiện ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp. 30 năm qua, Chi hội Thẻ đã từng bước mở rộng quy mô, đến nay đã có 46 tổ chức hội viên, đại diện cho 99% thị phần thẻ trên toàn quốc. Tuy nhiên, cùng với quá trình chuyển đổi số và sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, ngành Ngân hàng cũng đứng trước những thách thức ngày càng lớn về an ninh mạng, bảo mật thông tin và an toàn dữ liệu. Ông nhấn mạnh: Niềm tin là yếu tố có giá trị đặc biệt trong môi trường số, vì vậy, định hướng "Open - Smart - Secure" (Mở - Thông minh - An toàn) cần được xác định là kim chỉ nam cho sự phát triển bền vững của thị trường thanh toán Việt Nam. Trong đó, mở rộng khả năng kết nối, ứng dụng công nghệ thông minh phải đi đôi với bảo đảm an toàn hệ thống, bảo vệ dữ liệu và củng cố niềm tin của khách hàng đối với các dịch vụ ngân hàng số.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả hoạt động của Chi hội Thẻ giai đoạn 2025-2026, trao đổi giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách; nâng cao năng lực quản trị rủi ro, tăng cường phòng, chống gian lận công nghệ cao. Hội nghị cũng tiến hành kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành Chi hội Thẻ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh công nghệ và thị trường thanh toán không ngừng thay đổi.