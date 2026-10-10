Giá vàng tăng mạnh lên cao nhất 1 tuần, SPDR Gold Trust tiếp tục bán ròng

Diễn biến giá vàng thế giới trong tuần này. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Với phiên tăng này, giá vàng hoàn tất một tuần đi lên, nhưng quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust có phiên bán ròng vàng thứ hai liên tiếp và một tuần bán nhiều hơn mua.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York tăng 61,1 USD/oz so với mức chốt của phiên ngày hôm trước, tương đương tăng gần 1,5%, đóng cửa ở mức 4.195,6 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay tăng 1,64 USD/oz, tương đương tăng 2,8%, chốt ở mức 60,95 USD/oz.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 12/2026 tăng 1,4%, đóng cửa ở mức 4.216,3 USD/oz.

Trong phiên, có lúc giá vàng giao ngay đạt hơn 4.200 USD/oz. Đây là phiên tăng thứ hai liên tiếp của giá vàng, sau khi giá kim loại quý này rớt xuống mức thấp nhất 2 tháng vào hôm thứ Tư dưới sức ép từ lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và tỷ giá USD đồng loạt leo thang.

Phiên này, cả lợi suất trái phiếu và đồng USD đều chững lại, giảm bớt áp lực mất giá lên vàng.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng hơn 1 điểm cơ bản, đạt 5,244%. Lợi suất của kỳ hạn 30 năm giảm gần 1 điểm cơ bản, còn 5,6%. Mức chốt tuần của lợi suất hai kỳ hạn này đều thấp hơn mức đỉnh của 24 năm thiết lập vào giữa tuần.

Chỉ số Dollar Index tăng 0,09%, đạt 102,23 điểm. Cả tuần, chỉ số tăng 0,29%, và trong tuần, có lúc chỉ số đạt mức cao nhất 17 tháng.

Giá vàng đã được hỗ trợ tích cực trong hai phiên vừa qua khi nhà đầu tư giảm mạnh đặt cược vào khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp vào cuối tháng này.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của công ty quản lý sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai hiện đặt cược khả năng chỉ hơn 17% cho một động thái tăng lãi suất trong tháng 10. Xác suất này đã tăng lên mức mức gần 80% vào cuối tháng 9, sau đó giảm dần khi Mỹ công bố số liệu lạm phát và việc làm yếu hơn dự báo.

Ngoài ra, giá vàng còn được hỗ trợ bởi nhu cầu bắt đáy của một bộ phận nhà đầu tư. Nhà phân tích Rhona O’Connell của công ty StoneX nhấn mạnh rằng nhiều nhà đầu tư đã mua vào ở vùng giá thấp, vì “vàng đã hình thành một mặt bằng giá ở vùng 4.000 USD/oz”.

“Có thể nói khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất đã được phản ánh vào giá vàng. Tuy nhiên, kỳ vọng về việc khu vực chính thức tiếp tục mua vàng cũng đã được phản ánh vào giá. Bởi vậy, nếu không có một sự kiện bất ngờ nào xảy ra, tôi thấy khó có lý do gì để vàng bứt phá một cách thuyết phục”, bà O’Connell nói với hãng tin Reuters.

Dù tăng 1,3% trong tuần này, giá vàng vẫn đang đương đầu áp lực mất giá từ môi trường lãi suất cao hơn trên toàn cầu do sức ép lạm phát dai dẳng liên quan tới cuộc xung đột ở Trung Đông.

Thị trường lãi suất tương lai hiện đang đặt cược khả năng khoảng 87% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12. Một số nhà phân tích đã đưa ra quan điểm cho rằng thế giới đang bước vào một thời kỳ mà mức lãi suất cao hơn trước trở thành “bình thường mới” - một môi trường không có lợi cho một tài sản không mang lãi suất như vàng.

Trong ngắn hạn, giá vàng được cho là sẽ tiếp tục chịu sự chi phối của diễn biến ở Vùng Vịnh và giá dầu - yếu tố tác động tới triển vọng lạm phát, đường đi của lãi suất, lợi suất trái phiếu và tỷ giá đồng USD. Giá dầu thô tăng trong tuần này, với giá dầu Brent đóng cửa tuần gần mức 105 USD/thùng, do tiến trình đạt một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran gần như “dậm chân tại chỗ”.

Tuần tới, mối quan tâm của nhà đầu tư sẽ hướng tới các báo cáo lạm phát tiếp theo của Mỹ.

“Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ theo dự kiến được công bố vào tuần tới có thể sẽ là chất xúc tác cho biến động lớn tiếp theo của giá vàng. Lạm phát còn dai dẳng có thể buộc Fed phải tiến hành một chu kỳ tăng lãi suất mạnh hơn, theo đó có thể khiến giá vàng kiểm tra lại ngưỡng hỗ trợ tâm lý quan trọng 4.000 USD/oz”, trưởng phân tích Han Tan của công ty Bybit nhận xét.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 2,3 tấn vàng trong phiên ngày thứ Sáu, giảm khối lượng nắm giữ còn 1.053,1 tấn vàng. Tuần này, quỹ bán ròng 2,6 tấn vàng.

Mức giá chốt tuần của vàng giao ngay tương đương 131,8 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, tăng 1,3 triệu đồng/lượng so với sáng thứ Sáu và tăng 1,2 triệu đồng/lượng so với chốt tuần trước.

Website Vietcombank báo giá USD chốt tuần ở mức 25.660 đồng (mua vào) và 26.070 (bán ra), giảm 100 đồng ở mỗi đầu giá so với mức chốt của tuần trước.