SHB lên tiếng về tiến độ tăng vốn lên 53.442 tỷ đồng

Ảnh minh họa: SHB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB, mã: SHB) ngày 9/10 công bố thông tin về tiến độ tăng vốn điều lệ, kế hoạch huy động vốn quốc tế và các chỉ tiêu an toàn, đồng thời khẳng định hoạt động vẫn được duy trì bình thường trước những thông tin chưa được kiểm chứng trên thị trường.

Theo SHB, các hoạt động huy động vốn, cấp tín dụng, thanh toán trong nước và quốc tế cùng các dịch vụ ngân hàng tiếp tục được triển khai theo kế hoạch. Ngân hàng cho biết các kế hoạch tài chính, hoạt động quản trị và điều hành được thực hiện theo quy định pháp luật.

Đang chờ sửa đổi vốn điều lệ trên giấy phép

SHB cho biết phương án tăng vốn điều lệ lên 53.442 tỷ đồng đã được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận trên cơ sở kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua. Ngân hàng đã hoàn thành thủ tục chào bán, phát hành cổ phiếu và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xác nhận kết quả chào bán.

Số cổ phiếu phát hành thêm đã được đăng ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, đồng thời ghi nhận vào tài khoản chứng khoán của cổ đông. Ngân hàng đang thực hiện các thủ tục để đưa cổ phiếu vào giao dịch.

Cụ thể, SHB đã nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị NHNN sửa đổi mức vốn điều lệ trên Giấy phép thành lập và hoạt động theo Thông tư số 50/2025/TT-NHNN. Tại thời điểm công bố, NHNN đang xem xét hồ sơ.

Sau khi được NHNN ghi nhận mức vốn điều lệ mới, SHB sẽ thực hiện thủ tục niêm yết bổ sung và công bố thời điểm cổ phiếu được giao dịch. Ngân hàng dự kiến hoàn tất thủ tục trong tháng 10/2026.

Thông tin này được đưa ra nhằm giải đáp sự quan tâm của cổ đông về khoảng thời gian từ khi thanh toán tiền mua cổ phiếu đến khi cổ phiếu chính thức được giao dịch. SHB cho biết đang phối hợp với cơ quan quản lý và các đơn vị liên quan để hoàn thiện các thủ tục còn lại.

Ngân hàng cũng công bố giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS) tại ngày 30/6/2026 đạt 16.360 đồng/cp.

Chuẩn bị phát hành trái phiếu và vay hợp vốn quốc tế

Cùng với kế hoạch tăng vốn điều lệ, SHB dự kiến triển khai chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế và huy động khoản vay hợp vốn quốc tế trong tháng 10/2026.

Trước đó, ngày 18/9, ngân hàng đã công bố nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu quốc tế và thực hiện các thủ tục liên quan với UBCKNN. Đến ngày 6/10, UBCKNN có Văn bản số 9903/UBCK/QLCB chấp thuận hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế của SHB.

Theo ngân hàng, các phương án huy động được xem xét trên cơ sở nhu cầu sử dụng vốn, điều kiện thị trường, chi phí huy động và yêu cầu an toàn hoạt động. Nguồn vốn quốc tế được hướng tới việc bổ sung vốn trung và dài hạn, phục vụ hoạt động kinh doanh.

Về tình hình tài chính, SHB cho biết tại ngày 30/6/2026, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) hợp nhất đạt 11,81%, so với mức tối thiểu 8% theo quy định. Tỷ lệ dự trữ thanh khoản đạt 17,05%, cao hơn mức tối thiểu 10%.

Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR) ở mức 80,6%, thấp hơn giới hạn tối đa 85% được ngân hàng nêu trong thông báo.

Ngày 30/9, SHB đã công bố thông tin về tỷ lệ an toàn vốn kỳ 30/6/2026, gồm các nội dung định tính và định lượng liên quan đến vốn tự có, tài sản có rủi ro và tỷ lệ an toàn vốn.

Ngân hàng cho biết tiếp tục rà soát việc quản trị bảng cân đối kế toán, quản lý nguồn vốn và thanh khoản, đồng thời chuẩn bị đáp ứng các yêu cầu pháp lý mới theo lộ trình áp dụng.

Trước những thông tin chưa được kiểm chứng, SHB khuyến nghị khách hàng, cổ đông và nhà đầu tư đối chiếu thông tin qua các kênh công bố chính thức của ngân hàng, cơ quan quản lý và các nguồn đáng tin cậy. Ngân hàng cũng khẳng định tiếp tục thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin và phối hợp với cơ quan quản lý để hoàn thiện các thủ tục liên quan.