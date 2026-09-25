Thi đua tăng trưởng hai con số

UBND tỉnh đã chính thức phát động phong trào thi đua hướng tới mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân từ 11 đến 12%/năm giai đoạn 2026 - 2030. Phong trào nhằm khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo, đồng lòng của toàn thể hệ thống chính trị cùng cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển của tỉnh.

Khơi dậy tinh thần chủ động

Theo kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua “Khánh Hòa quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026 - 2030”, phong trào được triển khai nhằm khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của mỗi tập thể, cá nhân. Đây được xem là động lực quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030; thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, cũng như các nghị quyết, chương trình hành động của Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

Năng lượng là một trong những trụ cột thúc đẩy tăng trưởng hai con số. Trong ảnh: Trang trại điện gió, điện mặt trời Trung Nam Thuận Bắc. Ảnh: BẢO DUY

Phong trào thi đua đặt ra mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số bình quân từ 11 đến 12%/năm trong giai đoạn 2026 - 2030. Qua đó tạo nền tảng để Khánh Hòa phát huy vai trò là một trong những cực tăng trưởng của cả nước. Đến năm 2030, tỉnh đặt mục tiêu thuộc nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước về các chỉ số quan trọng như: Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); đồng thời duy trì, cải thiện bền vững các chỉ số phản ánh chất lượng quản trị, phục vụ người dân, doanh nghiệp, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, tỉnh sẽ tiếp tục nâng cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm người đứng đầu, chất lượng quản trị, điều hành và năng lực cạnh tranh; đồng thời tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng và xây dựng Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Để phong trào thi đua đi vào thực chất, UBND tỉnh yêu cầu việc tổ chức phải bảo đảm tính đồng bộ, thiết thực và trở thành nhiệm vụ thường xuyên của tất cả các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và Nhân dân. Nội dung thi đua được gắn kết chặt chẽ giữa các chỉ tiêu KT-XH với cải cách hành chính, nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, phát triển nguồn nhân lực và đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Công tác kiểm tra, giám sát sẽ được tiến hành thường xuyên để kịp thời tháo gỡ khó khăn, đồng thời phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Công tác biểu dương, khen thưởng phải bảo đảm tính chính xác, công khai, minh bạch và thực hiện nghiêm túc nguyên tắc “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền).

Đồng chí TRỊNH MINH HOÀNG - Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Tiến độ dự án là yếu tố then chốt quyết định tăng trưởng kinh tế - xã hội. Các sở, ngành, địa phương phải hành động quyết liệt hơn nữa, vừa hỗ trợ doanh nghiệp, vừa bảo đảm kỷ cương pháp luật; tập trung giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Hành động toàn diện trên các lĩnh vực trọng tâm

Nhằm đưa các mục tiêu thi đua đi vào thực tiễn, phong trào tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ cốt lõi trên mọi mặt đời sống KT-XH. Trong đó, hoàn thiện thể chế kiến tạo, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, giải phóng sức sản xuất và khơi thông các thị trường tài chính, lao động, khoa học - công nghệ được xác định là nhiệm vụ ưu tiên. Vấn đề đẩy mạnh phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đi đôi với quản lý hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cũng là nhiệm vụ trọng tâm, có vai trò quan trọng đối với phát triển bền vững.

Tinh chế tổ yến tại Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

Trên lĩnh vực quốc phòng và an ninh, các cấp, ngành thi đua củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động ứng phó, khắc phục kịp thời các tình huống khẩn cấp nhằm bảo đảm ổn định đời sống Nhân dân. Đối với kết cấu hạ tầng, tỉnh tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm quốc gia, hạ tầng giao thông chiến lược, phát triển liên kết vùng, kinh tế biển và đô thị, đồng thời xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng để giải phóng nguồn lực. Đồng chí Trịnh Minh Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, tỉnh ưu tiên thu hút những dự án công nghiệp, năng lượng có giá trị gia tăng cao; tập trung tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai, tạo điều kiện để doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ đầu tư.

Để hiện thực hóa toàn diện các mục tiêu đặt ra, UBND tỉnh xác định tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, cùng sự phối hợp chặt chẽ từ MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thuộc nhóm giải pháp then chốt. Các nội dung thi đua sẽ được lồng ghép trực tiếp vào nhiệm vụ chính trị, chương trình mục tiêu quốc gia và kế hoạch phát triển KT-XH hằng năm của từng đơn vị. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu này là thước đo trực tiếp để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu.

Hoạt động sản xuất tại Xí nghiệp May Khatoco.

Đối với phân công trách nhiệm, Sở Nội vụ đóng vai trò chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành hướng dẫn khen thưởng, tổ chức các đoàn kiểm tra thực tế và thẩm định hồ sơ, trình các cấp khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đột phá. Sở Tài chính chịu trách nhiệm cung cấp các chỉ tiêu kế hoạch KT-XH hằng năm và 5 năm làm cơ sở xét thưởng, đồng thời phối hợp xây dựng tiêu chí thi đua trong khối doanh nghiệp. Phong trào thi đua được triển khai từ năm 2026 đến năm 2030. Theo kế hoạch, công tác sơ kết, rút kinh nghiệm sẽ được tiến hành vào năm 2028 trước khi tổ chức tổng kết toàn diện phong trào vào năm 2030.

Đồng chí NGUYỄN THANH HÀ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Từ nay đến năm 2030, tỉnh tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, thủ tục hành chính, tổ chức thực hiện và dữ liệu; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, chuyển đổi số và quản trị dựa trên dữ liệu, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số.