Hà Nội điều chỉnh điểm quay đầu trên đường Cổ Linh để thi công hầm chui

Nút giao Cổ Linh đang thi công dự án hầm chui. Ảnh: Tuấn Lương.

Theo phương án được Sở Xây dựng thông báo, tại điểm mở dải phân cách đối diện ngõ 64 Cổ Linh, ô tô sẽ không được quay đầu, rẽ trái trong hai khung giờ cao điểm, từ 6h30 đến 8h30 và từ 16h30 đến 18h30. Trong thời gian này, các phương tiện được hướng dẫn quay đầu tại điểm mở dải phân cách tiếp theo nhằm hạn chế ùn tắc.

Tại điểm mở dải phân cách giao với đường Trần Đăng Khoa, xe khách và xe có tổng trọng tải trên 3,5 tấn cũng không được quay đầu; các phương tiện này phải sử dụng điểm quay đầu tiếp theo.

Sở Xây dựng đồng thời bổ sung biển chỉ dẫn trên đường Đàm Quang Trung, đoạn giao phố Vũ Lập, để hướng dẫn phương tiện đi Hồng Tiến - Nguyễn Văn Cừ thực hiện theo phương án tổ chức giao thông mới.

Phương án được áp dụng từ 27-9-2026 cho đến khi có thông báo thay thế. Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông có trách nhiệm tổ chức cắm biển báo và phối hợp đánh giá tình hình sau điều chỉnh. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội được yêu cầu đẩy nhanh thi công, nhất là tại khu vực nút giao, để sớm giảm ảnh hưởng đến giao thông.

Cảnh sát giao thông và UBND phường Long Biên sẽ phối hợp phân luồng, hướng dẫn phương tiện, xử lý vi phạm và kiểm soát tình trạng dừng đỗ, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè tại khu vực.

Sở Xây dựng cho biết, việc điều chỉnh nhằm bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc trong quá trình thi công hầm chui tại nút giao Cổ Linh.