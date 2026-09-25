Rộn ràng Tết Trung thu ở các xã vùng biên giới Đắk Lắk

Đại diện Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê và lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương trao quà tặng các em thiếu nhi tại xã Ea Bung. (Ảnh: NGỌC LÂN)

Tại xã Ia Lốp, Đồn Biên phòng Ea H’leo phối hợp Đoàn xã Ia Lốp và cụm các trường đại học, cao đẳng tỉnh Khánh Hòa tổ chức khánh thành công trình “Đường cờ Tổ quốc” tại thôn Giồng Trôm Chợ Lách, xã Ia Lốp. Công trình dài 1,5km, tổng kinh phí 15 triệu đồng.

Dịp này, các đơn vị trao tặng 200 suất quà Trung thu, trị giá 15 triệu đồng cho các cháu tại Trường Mầm non Ia Lốp. Tổng kinh phí các hoạt động là 30 triệu đồng.

Lễ khánh thành công trình “Đường cờ Tổ quốc” tại thôn Giồng Trôm Chợ Lách, xã Ia Lốp. (Ảnh: NGỌC LÂN)

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê phối hợp Ủy ban nhân dân xã, các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng xã biên giới Ea Bung và nhà tài trợ tổ chức chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026. Ban tổ chức trao học bổng, quà và tiền tặng các cháu thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá gần 100 triệu đồng. Trong đó, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê đã chung tay ủng hộ và vận động các nguồn lực với tổng số tiền, quà trị giá gần 42 triệu đồng.

Tại phường Tuy Hòa, Đồn Biên phòng Tuy Hòa phối hợp Trường mầm non Hoàng Anh tổ chức chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” tại 3 điểm trường, trao 680 suất quà, tổng kinh phí gần 40 triệu đồng cho các cháu học sinh.

Đại diện Trường mầm non Hoàng Anh và Đồn Biên phòng Tuy Hòa trao quà tặng các em thiếu nhi. (Ảnh: NGỌC LÂN)

Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam phối hợp Trường tiểu học và trung học cơ sở Trần Kiệt, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Hiệp, Hội phụ huynh học sinh và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm”. Ban tổ chức trao 625 suất quà, tổng trị giá 70 triệu đồng cho các em học sinh và các em tham gia chương trình “Nâng bước em tới trường”; trong đó có 175 suất quà bằng tiền mặt và 450 suất bánh, kẹo.

Tại phường Sông Cầu, Đồn Biên phòng Xuân Đài tổ chức chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” và trao 100 suất quà, mỗi suất trị giá 100.000 đồng, tổng trị giá 10 triệu đồng, do đơn vị vận động từ các nhà hảo tâm. Tại đêm hội, cán bộ, chiến sĩ đơn vị cùng các em thiếu nhi tham gia giao lưu, vui chơi, tạo không khí vui tươi, ấm áp.

Tại trường Phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Buôn Đôn, các Đồn Biên phòng Yok Đôn, Bo Heng và Sê Rê Pốk tổ chức trao hơn 250 suất quà tặng thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn, góp phần động viên các em vui đón Tết Trung thu.

Tại xã Xuân Cảnh và xã Xuân Lộc, Đồn Biên phòng Xuân Hòa phối hợp Ủy ban nhân dân xã, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn xã Xuân Cảnh và Đoàn xã Xuân Lộc tổ chức chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026 dành cho thiếu nhi trên địa bàn khu vực biên giới biển do đơn vị quản lý.

Dịp này, Đồn Biên phòng Xuân Hòa cùng các đơn vị phối hợp trao tặng 375 suất quà, mỗi suất trị giá 100.000 đồng, tổng trị giá 37,5 triệu đồng, từ nguồn vận động các nhà hảo tâm.

Đại diện chỉ huy Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam tặng quà cho các em trong chương trình “Biên cương đêm hội trăng rằm” tại phường Hòa Hiệp. (Ảnh: NGỌC LÂN)

Theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” được triển khai đồng loạt tại 16 xã, phường biên giới. Qua các hoạt động, toàn tỉnh đã trao 9.724 suất quà Trung thu, tổng trị giá hơn 1,458 tỷ đồng và 87 suất học bổng tặng học sinh nghèo vượt khó, trị giá 143,9 triệu đồng.

Các hoạt động góp phần mang đến cho thiếu niên, nhi đồng vùng biên một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp; đồng thời thể hiện sự quan tâm, đồng hành của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang, nhà trường, các tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm đối với thế hệ trẻ, góp phần củng cố tình đoàn kết quân dân trên địa bàn biên giới.