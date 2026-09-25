Nhà máy Z113 phát huy hiệu quả Phong trào Thi đua Quyết thắng

Khối thi đua số 1, Bộ Quốc phòng gồm: Bộ Tổng Tham mưu; Tổng cục Chính trị; Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật; Tổng cục Công nghiệp quốc phòng; Tổng cục II; Ban Cơ yếu Chính phủ.

Đại tá Phạm Trung Kiên triển khai kế hoạch, chương trình kiểm tra.

Đoàn đã nghe Nhà máy Z113 báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng; tham quan, kiểm tra thực tế các nội dung và mô hình tiêu biểu tại đơn vị. Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua; kết quả thực hiện các chỉ tiêu gắn với nhiệm vụ chính trị, các khâu đột phá và công tác khen thưởng.

Đoàn kiểm tra thực tế tại Trung tâm điều khiển dây chuyền sản xuất thuốc nổ công nghiệp của Nhà máy Z113.

Năm 2026, Nhà máy Z113 phát động Phong trào Thi đua Quyết thắng với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, quyết thắng”; triển khai các đợt thi đua cao điểm gắn với nhiệm vụ và các sự kiện chính trị quan trọng.

Đảng ủy, chỉ huy Nhà máy cụ thể hóa mục tiêu, nội dung, chỉ tiêu thi đua phù hợp với đặc điểm sản xuất; phát huy vai trò tham mưu của Phòng Chính trị, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và các tổ chức quần chúng. Bên cạnh đó, Nhà máy duy trì hoạt động của Cụm thi đua “Sản xuất đạn và kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp” trên cương vị cụm trưởng năm 2026.

Đoàn tham quan sản phẩm UAV do Nhà máy Z113 sản xuất.

Nhà máy dự kiến doanh thu năm 2026 đạt 103,3% chỉ tiêu kế hoạch được giao, tăng 13,9% so với năm 2025. Nhà máy triển khai 20 đề tài, nhiệm vụ khoa học, công nghệ, trong đó 13 đề tài, nhiệm vụ đã hoàn thành. Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ghi nhận 152 sáng kiến được đăng ký, áp dụng; giá trị làm lợi khoảng 10 tỷ đồng.

Cùng với đó, thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn trong sản xuất, tổng lắp, thử nghiệm, nghiệm thu sản phẩm; trong năm không để xảy ra vụ việc mất an toàn lao động, cháy, nổ.

Đoàn kiểm tra hoạt động thực tế tại dây chuyền sản xuất đạn của Nhà máy Z113.

Kết luận kiểm tra, Đại tá Phạm Trung Kiên đánh giá cao kết quả Nhà máy Z113 đạt được trong công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026. Đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị Nhà máy tiếp tục nâng cao chất lượng Phong trào Thi đua Quyết thắng, tập trung vào nhiệm vụ chính trị và các khâu đột phá; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, cách làm hay. Công tác khen thưởng cần được thực hiện chặt chẽ, dân chủ, kịp thời, gắn kết quả thi đua với việc hoàn thành nhiệm vụ của từng tập thể, cá nhân...