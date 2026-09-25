Hà Nội kiến nghị Trung ương bổ sung nguồn vốn đầu tư cho đường sắt
Chiều 25/9, Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đã làm việc với UBND TP Hà Nội để đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và các nội dung liên quan.
Tham dự buổi làm việc về phía Trung ương có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng - Trưởng đoàn công tác, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi...
Về phía thành phố Hà Nội có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu...
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-kien-nghi-trung-uong-bo-sung-nguon-von-dau-tu-cho-duong-sat-419355.htm