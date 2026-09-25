Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Lấy người dân làm trung tâm để giải quyết mọi vấn đề từ cơ sở

Như Báo Đại biểu Nhân dân đã đưa tin, chiều nay, 25/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp xúc cử tri 12 phường.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn ĐBQH thành phố Hồ Chí Minh tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI

Tập trung đưa Luật Phát triển đô thị vào cuộc sống

Tại hội nghị đã có 10 ý kiến cử tri phát biểu trực tiếp và 23 cử tri đăng ký phát biểu, với nhiều nội dung phong phú liên quan đến giáo dục, đào tạo, y tế, chuyển đổi số, hạ tầng đô thị, giao thông, giám sát thực hiện dân chủ ở cơ sở, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri

Cử tri các phường ghi nhận tinh thần trách nhiệm và cường độ làm việc rất cao của Quốc hội, trong đó, tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội đã thông qua 15 luật, 6 nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật khác; dự kiến tại Kỳ họp thứ Hai tới, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 43 luật và nghị quyết, qua đó kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc, hoàn thiện thể chế, tháo gỡ rào cản, khơi thông nguồn lực, tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Đặc biệt, cử tri đánh giá cao việc Quốc hội đã thông qua Luật Phát triển đô thị, tạo hành lang pháp lý với nhiều cơ chế đột phá, vượt trội, mở rộng mạnh mẽ không gian phát triển, khả năng huy động nguồn lực cho thành phố Hồ Chí Minh và các đô thị lớn trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri

Các cử tri cũng nêu một số kiến nghị cụ thể liên quan đến tình trạng thiếu sách giáo khoa, kiểm soát chặt chẽ chất lượng biên soạn sách giáo khoa, phương pháp dạy học, thi và tuyển sinh; công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho năm học 2026 - 2027 tại các trường học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; đề nghị Quốc hội giám sát thường xuyên đối với hai lĩnh vực giáo dục và y tế; bảo đảm quyền làm chủ của người dân ngay từ cơ sở trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; tăng cường công khai, minh bạch và giám sát việc thực thi pháp luật...

Cử tri cũng kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và thành phố tập trung đưa Luật Phát triển đô thị vào cuộc sống; hoàn thành đồng bộ các văn bản triển khai, đồng thời tháo gỡ những cơ chế có khả năng mở khóa nguồn lực về đất đai, đầu tư, hạ tầng, khoa học - công nghệ và cải cách thủ tục hành chính trên tinh thần phải phân rõ trách nhiệm, thời hạn và kết quả thực hiện.

Phân loại cụ thể từng kiến nghị của cử tri để xử lý theo thẩm quyền

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Đoàn ĐBQH thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan liên quan phân loại cụ thể từng kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền, vấn đề thuộc phường phải được giải quyết ngay ở phường, vấn đề thuộc thành phố phải được thành phố chỉ đạo xử lý; những nội dung thuộc thẩm quyền Trung ương cần tổng hợp, báo cáo tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI.

Đề cập tình hình thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận những kết quả thành phố đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và hội nhập quốc tế. Thành phố hiện đóng góp khoảng 21% GDP và 30% thu ngân sách nội địa của cả nước. Trong 8 tháng đầu năm, tăng trưởng của thành phố đạt 8,55%, cao hơn mức tăng trưởng chung của cả nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đoàn ĐBQH thành phố, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận những kết quả hết sức tốt đẹp của thành phố; đồng thời cũng cho rằng, so với yêu cầu, tiềm năng, lợi thế, dư địa phát triển của thành phố vẫn còn rất lớn; mong muốn thành phố phải tăng trưởng mạnh mẽ hơn nữa, đưa ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị thành phố Hồ Chí Minh đi đầu trong thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị và Trung ương, nhất là lĩnh vực khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), tập trung đầu tư cho giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ - các lĩnh vực được xác định là quốc sách hàng đầu.

Quang cảnh hội nghị

Liên quan đến xây dựng kết cấu hạ tầng của thành phố, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, khi Luật Phát triển đô thị có hiệu lực thi hành vào ngày 1/10 tới thì dư địa phát triển của thành phố là rất lớn.

"Luật đã phân cấp, phân quyền rất mạnh mẽ. Tất cả mọi vấn đề thành phố tự quyết, tự làm, tự chịu trách nhiệm chứ không phải chờ Chính phủ ban hành Nghị định, Bộ ban hành thông tư hướng dẫn nữa. Tôi hết sức hoan nghênh đồng chí Trần Lưu Quang trong thời gian qua đã triển khai tinh thần của Luật Phát triển đô thị đến các cấp, các ngành của thành phố", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu thành phố quan tâm đến vấn đề chống ngập, nghẽn; ùn tắc giao thông; thu gom rác thải, môi trường... Trong đó, lĩnh vực môi trường, theo Chủ tịch Quốc hội, đòi hỏi sức mạnh, sự đóng góp của hơn 10 triệu dân thành phố cùng thực hiện, cùng đóng góp để nhà sạch, bếp sạch, ngõ sạch, cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp.

Thành phố Hồ Chí Minh tự quyết, tự làm, tự chịu trách nhiệm, không chờ Chính phủ, Bộ ngành

Tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội cũng dành thời gian trao đổi với cử tri về một số vấn đề cụ thể liên quan đến giáo dục, đào tạo; giám sát thực hiện dân chủ ở cơ sở; cải cách hành chính; nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật của Quốc hội.

Về giáo dục, đào tạo, Chủ tịch Quốc hội chia sẻ với những ý kiến hết sức tâm huyết của cử tri; đề nghị Đoàn ĐBQH thành phố, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội tổng hợp để có công văn gửi ngay cho Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hội nghị tiếp xúc cử tri được kết nối trực tuyến với các điểm cầu tại trụ sở các phường, xã tại thành phố Hồ Chí Minh

Về hoạt động giám sát thực hiện dân chủ ở cơ sở và cải cách hành chính, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội đã ban hành Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND; Kỳ họp thứ Hai tới, Quốc hội sẽ xem xét, sửa đổi Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

"Đây là bước đi cụ thể để thực hiện chủ trương dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát, dân kiểm tra và dân thụ hưởng. Như Bác Hồ đã nói “dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Lấy người dân làm trung tâm để giải quyết mọi vấn đề từ cơ sở", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đồng thời nhất trí tăng cường vai trò của Ban Giám sát đầu tư cộng đồng và Ban Thanh tra nhân dân trong thời gian tới như đề xuất của cử tri.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn ĐBQH thành phố Hồ Chí Minh tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI

Về xây dựng pháp luật, Chủ tịch Quốc hội cho biết, thời gian qua, Quốc hội đã tập trung cao độ, dồn sức cho công tác xây dựng pháp luật. Từ khi có Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị về đổi mới tư duy xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Quốc hội đã ban hành được 94 luật trong năm 2025. Gần đây nhất, tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, chỉ trong 17 ngày làm việc, Quốc hội đã thông qua 15 luật, 6 nghị quyết quy phạm pháp luật, 7 nghị quyết về kinh tế - xã hội.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá rất cao công tác lập pháp của Quốc hội, làm rất nhanh và hiện nay có thể nói thể chế cơ bản không còn nghẽn, mà điểm nghẽn là ở khâu tổ chức thực hiện, triển khai nghị định, thông tư như thế nào.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội sẽ tiếp tục hoàn thiện, sửa đổi các luật, tạo nền tảng thể chế cho việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, Việt Nam là nước thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, kỷ niệm 100 thành lập nước, Việt Nam là nước thu nhập cao.

Bảo đảm các kiến nghị của cử tri được tiếp nhận và phải có kết quả xử lý cụ thể

Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cho biết, các ý kiến của cử tri tập trung vào những vấn đề gắn trực tiếp với đời sống, trong đó có giáo dục, y tế và quản lý đô thị. Đây đều là những lĩnh vực có tác động trực tiếp đến từng người dân, từng gia đình và đòi hỏi thành phố phải có giải pháp cụ thể.

Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang khẳng định, thành phố sẽ ghi nhận, tổng hợp và phân công cơ quan chuyên môn nghiên cứu, xử lý. Việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến cử tri cần được thực hiện thường xuyên, bằng nhiều phương thức, tận dụng các nền tảng số, mạng xã hội và các kênh thông tin trực tiếp tại cơ sở. Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng những nội dung đã cam kết với cử tri, qua đó bảo đảm các kiến nghị được tiếp nhận phải có kết quả xử lý cụ thể.